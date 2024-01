Brasil começa a receber primeiras doses de vacina contra dengue

Primeiros lotes de vacina contra dengue chegaram ao Brasil no sábado, 20. A primeira remessa contou com 750 mil doses que serão distribuídas pelo SUS. O foco das campanhas de vacinação, que devem ser anunciadas em breve, são os locais com alto índice de transmissão de dengue nos últimos dez anos e população igual ou maior a 100 mil habitantes.

O que aconteceu

Remessa de 750 mil vacinas fornecidas pela farmacêutica japonesa Takeda chegou ao Brasil neste sábado (20), informa o Ministério da Saúde.

Esse primeiro lote da vacina Qdenga faz parte de 1,32 milhão de doses que serão distribuídas gratuitamente via SUS (Sistema Único de Saúde). O restante das doses, 5,2 milhões, chegará em etapas ao Brasil até novembro, somando cerca de 6,4 milhões, adquiridas da farmacêutica.

Não há ainda um detalhamento da campanha de vacinação. Por ora, o que se sabe é que as vacinas serão destinadas a regiões com alta transmissão na doença nos últimos 10 anos e população igual ou maior a 100 mil habitantes. Além disso, há um foco em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, idades em que há maior número de hospitalizações. Priorização de públicos tem relação com a capacidade limitada da farmacêutica de produção em massa do imunizante.

É importante que as vacinas sejam usadas de forma criteriosa, orientada pelos princípios científicos e necessidades de saúde. Por essa razão, o ministério e o conselho de secretários acordaram uma proposta em termos de critérios e regiões com maior incidência nos últimos 10 anos, com olhar para os últimos meses Nísia Trindade, Ministra da Saúde

Governo diz que vacinação começa em fevereiro. A lista de municípios e quais os públicos que serão vacinados devem ser divulgados nos próximos dias.

Esquema de vacinação. A vacina Qdenga, da Takeda, é aplicada em um esquema de duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas. Além dessa vacina, outra é liberada pelo SUS, a Dengvaxia, da farmacêutica francesa Sanofi Pasteur. No entanto, ela só é disponibilizada em redes particulares e é recomendada apenas para quem já teve dengue uma vez.

Brasil vive alta de mortes por dengue. Em 2023, 1.079 pessoas morreram em decorrência da doença, comparado com 1.053 em 2022, segundo o Ministério da Saúde.