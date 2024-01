Papa Francisco pede libertação de freiras e outros reféns sequestrados no Haiti

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco pediu no domingo a libertação dos reféns, incluindo seis freiras, que foram sequestrados em um ônibus no Haiti na sexta-feira, e disse que estava orando pela harmonia social no país.

Homens armados sequestraram um ônibus na capital do Haiti, Porto Príncipe, com pelo menos seis freiras a bordo e partiram para um destino desconhecido, levando todos os passageiros como reféns, informou o Vatican News no sábado, citando a Conferência Haitiana de Religiosos.

"Fiquei sabendo com tristeza do sequestro, no Haiti, de um grupo de pessoas, incluindo seis irmãs religiosas", disse o Papa Francisco após sua oração semanal do Angelus.

"Em meu apelo sincero por sua libertação, rezo pela concórdia social no país e convido todos a pôr fim à violência, que está causando muito sofrimento a essa querida população", acrescentou.

A violência vem aumentando há meses no Haiti, à medida que as gangues disputam o poder e procuram pressionar o primeiro-ministro interino Ariel Henry, antes do vencimento, em 7 de fevereiro, de um acordo político que consolidou seu poder.

A violência ocorre antes de uma decisão judicial esperada para 26 de janeiro sobre uma força multinacional liderada pelo Quênia para combater a violência das gangues no país, um dos mais pobres do Hemisfério Ocidental.

(Reportagem de Gianluca Semeraro)