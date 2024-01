Não há laços normais com Israel sem caminho para o Estado Palestino, diz ministro saudita à CNN

WASHINGTON (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, disse que não pode haver normalização dos laços com Israel sem que haja resolução da questão palestina.

"Essa é a única maneira de termos benefício. Então, sim, porque nós precisamos de estabilidade e a estabilidade só virá através da resolução da questão palestina", disse ele em entrevista à CNN que foi ao ar neste domingo, ao ser questionado se não poderia haver uma normalização das relações sem um caminho para um Estado Palestino crível e irreversível.

As observações do ministro fizeram parte de uma entrevista gravada no Fórum Econômico Mundial, realizado na semana passada em Davos, na Suíça, e transmitida no domingo pela CNN.

A redução da escalada do conflito em Gaza e a interrupção das mortes de civis são os principais focos da Arábia Saudita, disse o ministro.

O ministério da saúde em Gaza afirma que mais de 25 mil palestinos foram mortos e mais de 62 mil estão feridos nos ataques israelenses à região desde o ataque de 7 de outubro a Israel pelo grupo islâmico palestino.

