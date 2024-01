Não é só McFish: Veja outros sanduíches diferentes do McDonald's pelo mundo

O McDonald's anunciou, nesta semana, o retorno do McFish, em edição limitada. A rede afirma que o sanduíche leva peixe da espécie Polaca, que é proveniente do Alasca. Além disso, possui o selo MSC (Marine Stewardship Council), que garante que a proteína tem origem sustentável.

Ele pode parecer diferente, mas o McDonald's já lançou sanduíches ainda mais inusitados pelo mundo —com creme de avelã, lagosta, camarão, salsicha e abacate. Confira alguns deles:

Sweety com Nutella (Itália)

Sweety com Nutella, lançado na Itália em 2016 Imagem: Reprodução

Em 2016, o McDonald's na Itália lançou o 'Sweety', que fazia parte do cardápio de café da manhã da rede.

O Sweety com Nutella era feito de pão doce recheado com o creme de avelã, em uma parceria com a marca Ferrero. Atualmente, a rede serve apenas croissants -mas ainda há uma versão com Nutella.

McLobster (Canadá)

O Lobster Roo, relançado em Taiwan em setembro do ano passado Imagem: Reprodução

O sanduíche de lagosta foi lançado em 1992, em algumas regiões do Canadá.

Voltou a figurar do menu da rede em outras oportunidades, em 2005, 2015 e 2017. Em setembro do ano passado, ele foi lançado em Taiwan.

Avocado Burger (Japão)

O, agora italiano, Chicken Avocado & Bacon Imagem: Reprodução

O McDonald's Japão lançou, em 2014, uma série especial de sanduíches de carne, frango e camarão com abacate.

Além disso, os lanches tinham cebola fatiada, queijo cheddar, bacon e molho de wasabi. Atualmente, o Chicken Avocado & Bacon é vendido na Itália, por exemplo.

McKroket (Holanda)

O holandês McKroket, que também é vendido em locais da Bélgica Imagem: Reprodução

Considerado o carro-chefe do McDonald?s na Holanda, o McKroket tem recheio de ragu, com pedaços de carne bovina e molho cremoso de mostarda.

Ele também é vendido em alguns locais da Bélgica e em Curaçao, na América Central.

O McKroket estava no cardápio quando o McDonald's abriu seu primeiro restaurante na Holanda, mas saiu do cardápio da rede depois de alguns anos. Em 1999, voltou a ser vendido como sanduíche de linha dos restaurantes.

Ebi Filet-O (Japão)

Em mais uma novidade oriental, o McDonald's vende um hambúrguer de camarão, com mostarda e alface na Ásia.

Em uma versão semelhante à que estará no Brasil, o Filet-O-Fish, vendido nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, o sanduíche passou recentemente por uma crise de imagem.

Consumidores norte-americanos reclamaram nas redes sociais que o lanche diminuiu de tamanho e passou por uma "shrinkflation" -conceito parecido com o de reduflação, que acontece quando empresas reduzem o tamanho das embalagens para manter o mesmo preço.

'McSalsichão' (Alemanha)

O McNurnburger, composto por três salsichas, criado por Uli Hoeness Imagem: Reprodução

Em 2010, o McDonald's da Alemanha lançou o McNurnburger —que não durou muito.

O sanduíche, composto por três salsichas tipo 'bratwursts', com mostarda e cebola, era uma homenagem ao famoso técnico de futebol Uli Hoeness, que criou a receita. Hoeness chegou a ser presidente do Bayern de Munique, um dos principais clubes alemães de futebol.