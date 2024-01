Mais de 100 voos são cancelados no aeroporto de Dublin devido a tempestade

DUBLIN (Reuters) - Companhias aéreas cancelaram 102 voos que chegavam e saíam do aeroporto de Dublin neste domingo devido a uma tempestade que estava prevista para durar o resto do dia, informou a operadora do aeroporto.

A tempestade Isha também forçou 24 pousos abortados até 17h00 (horário local), enquanto 27 voos optaram por desviar para outros aeroportos, informou o Aeroporto de Dublin em um post na rede social X.

O serviço meteorológico nacional da Irlanda, Met Eireann, emitiu um aviso meteorológico laranja no início do domingo para a maior parte do país, incluindo Dublin, o que significa que os ventos poderiam afetar significativamente as pessoas, as propriedades e a atividade na área.

Partes do oeste e do noroeste foram colocadas sob um aviso vermelho mais severo.

O Aeroporto Schiphol de Amsterdã cancelou 130 voos programados para segunda-feira como medida preventiva devido aos fortes ventos esperados quando a Tempestade Isha chegar à Holanda, informou o aeroporto no domingo.

(Reportagem de Padraic Halpin)