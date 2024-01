Incêndio em terminal russo de gás natural foi causado por 'fator externo'

O incêndio registrado em um terminal de gás natural no porto russo de Ust-luga, no Mar Báltico, foi provocado por um "fator externo", anunciou, neste domingo (21), a Novatek, empresa que gerencia a instalação.

"Segundo as primeiras informações, o incêndio foi provocado por um fator externo. Não há vítimas, nem ameaça alguma para a vida e a saúde dos funcionários", informou a Novatek em um comunicado.

"O incêndio está atualmente localizado", declarou a empresa, principal exportadora russa de gás natural liquefeito (GNL).

O terminal fica 110 km a oeste de São Petersburgo, às margens do Mar Báltico e a 1.000 da fronteira com a Ucrânia.

Nem a empresa russa, nem as autoridades locais informaram a causa do fogo.

Esta semana, as forças ucranianas reivindicaram dois ataques contra depósitos de petróleo em solo russo, um na região de Leningrado, no noroeste - onde fica Ust-Luga - e outro que provocou na região de Briansk, na fronteira com a Ucrânia.

O Kremlin se esforça para mostrar que o conflito com a Ucrânia não afeta a vida dos russos, às vésperas das eleições presidenciais de março, mas Kiev multiplica os ataques com drones e mísseis contra seu território.

Mais cedo neste domingo, as autoridades locais tentaram acalmar a população, apesar da magnitude do incêndio e da enorme coluna de fumaça mostrados em vídeos nas redes sociais.

"Não houve baixas como resultado de um incêndio na usina de Novatek, no porto de Ust-Luga. O pessoal foi evacuado", publicou no Telegram Aleksandr Drozdenko, governador de Leningrado, juntamente com um breve vídeo do enorme incêndio e a fumaça no complexo químico.

O Ministério russo de Situações de Emergência e os bombeiros locais participaram do combate ao fogo, acrescentou.

Neste domingo, o Ministério da Defesa russo informou, por sua vez, sobre ataques ucranianos "frustrados" durante a noite, sem mencionar até o momento nenhum incidente na região de Leningrado.

Segundo a página da Novatek na internet, o complexo de Ust-Luga transforma gás natural condensado em nafta, combustível para reatores e componentes de combustível para barcos.

bur-mtp/mas/arm/mvv

© Agence France-Presse