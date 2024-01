Familiares enlutados plantam árvores em memorial israelense para mortos em festival

Por Leonardo Benassatto

JERUSALÉM (Reuters) - Algumas das famílias cujos entes queridos foram mortos em um ataque do Hamas no festival de música Nova se uniram a um grupo israelense dedicado a projetos de natureza para um evento especial de plantio de árvores no local no domingo.

Cerca de 1.000 pessoas plantaram aproximadamente 200 mudas na terra arrasada do estacionamento do Re'im, onde milhares de jovens estavam se divertindo na madrugada de 7 de outubro, quando infiltrados palestinos armados invadiram o local.

De acordo com a polícia, 364 pessoas foram baleadas, espancadas ou queimadas até a morte no festival Nova, em um trecho de mato coberto de árvores perto do Kibbutz Reim. Outras 40 pessoas foram levadas como reféns pelo Hamas de volta à Faixa de Gaza, a 5 km de distância, segundo a polícia.

Esse foi o incidente mais sangrento do ataque transfronteiriço da facção islâmica palestina e desencadeou uma contraofensiva israelense devastadora em Gaza.

"Ainda não consigo acreditar que estamos plantando uma árvore em vez de abraçar nosso filho", disse à Reuters Ela Bahat, cujo filho Dror foi morto no festival.

As famílias choraram enquanto plantavam árvores com o Fundo Nacional Judaico Israelense, na esperança de trazer vida nova ao local da morte.

"Nós o enterramos quatro dias depois, em 11 de outubro, e esse foi o primeiro dia do resto de nossas vidas", disse Idan, pai de Bahat. "Eu realmente espero que, de alguma forma, lá de cima, eles tragam um pouco de paz à Terra."

(Texto de Emily Rose)