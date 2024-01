Espetáculo religioso marcará inauguração do templo Ram pelo premiê indiano Modi

Por Saurabh Sharma e YP Rajesh

AYODHYA, ÍNDIA (Reuters) - Um grande templo ao deus hindu Lord Ram será inaugurado nesta segunda-feira na Índia onde milhões acreditam ser seu local de nascimento, em um espetáculo religioso liderado pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi meses antes de ele buscar um raro terceiro mandato nas eleições.

A construção do templo é uma das principais promessas de 35 anos do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP) de Modi e uma questão política controversa que ajudou a projetar o partido à proeminência e ao poder.

Grupos hindus veem a cerimônia de inauguração na cidade de Ayodhya, no norte do país, como o auge do despertar hindu, após séculos de subjugação pelas potências muçulmanas e coloniais.

Ela também está sendo vista como o lançamento da campanha de reeleição de Modi, um homem profundamente religioso, para as eleições gerais marcadas para maio.

O local para a construção do templo foi duramente questionado durante décadas, com hindus e muçulmanos reivindicando-o, e foi ainda foco de violência depois que uma multidão hindu, em 1992, destruiu uma mesquita do século 16 que ficava ali.

A maioria hindu da Índia diz que o local é onde nasceu Lord Ram e era sagrado para eles muito antes de os mongóis muçulmanos destruírem um templo que ali estava para construírem a Babri Masjid ou mesquita em 1528.

Em 2019, o Supremo Tribunal entregou as terras aos hindus e ordenou a distribuição de um terreno separado aos muçulmanos.

Na segunda-feira, Modi participará do ponto alto dos rituais de inauguração do templo, para os quais se espera que milhares de membros do BJP e seus afiliados, líderes religiosos e devotos de todo o país se reúnam em Ayodhya.

Alguns dos principais líderes empresariais, atores de cinema e esportistas da Índia também foram convidados para a consagração, disseram os organizadores.

(Reportagem adicional de Shivam Patel; Texto de YP Rajesh)