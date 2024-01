Do Vidigal para Lisboa: mostra internacional exibe trabalhos do artista carioca Thiago Molon

A obra do carioca Thiago Molon cruzou o Atlântico e pode ser vista na exposição "Metamorphosis", uma mostra coletiva que transita em torno da ideia de evolução, na galeria Eritage Art Projects, no centro de Lisboa. Ao lado de seis outros artistas internacionais, o brasileiro apresenta a série "Estruturas Ambulantes".

Luciana Quaresma, correspondente da RFI em Portugal

A exposição tem o objetivo de proporcionar uma viagem de autodescoberta e transformação, "com um olhar para além da superfície", diz Thiago, em entrevista à RFI. Sua série na exposição, "Estruturas Ambulantes", é "um desdobramento e uma interpretação sobre as feiras de rua e o comércio ambulante e informal no Brasil.

"O processo de construção deste trabalho se deu por muitas mãos. Escolhi este suporte que é uma lona de caminhão. Ela tinha o papel de forrar, cobrir mercadorias para transporte. A gente consegue ver nelas marcas de uso, algumas cicatrizes, alguns reparos e isso tudo conta bastante história", explica.

O material "foi manuseado, rodou muitos lugares, viajou por alguns Estados do Brasil", observa. Segundo Thiago, essa característica em particular foi o que resultou no nome de sua série de obras expostas: "ela se chama 'Estruturas Ambulantes', porque são estruturas que andam por aí", revela.

"É muito interessante este trabalho ter sido trazido para Lisboa, até por conta disso: essas estruturas ambulantes podem ser montadas e desmontadas e podem ser levadas para outros lugares. Foi o que fiz, montei o trabalho e o desmontei para levar para Portugal para ser montada novamente, então, esta estrutura ambulante rodou o Brasil, cruzou o oceano e está em Lisboa", diz.

Para o também carioca João Cavalcanti, da galeria Eritage, trazer as obras de Thiago para Lisboa é uma forma de abrir um diálogo relevante. "É uma honra poder apresentar o trabalho do Thiago internacionalmente. Poder contextualizar a história do artista com a narrativa de suas obras é ainda mais gratificante", avalia.

"O importante aqui não é destacar apenas o Vidigal, o mais importante é destacar quantos 'Thiagos' são perdidos diariamente em todo o território brasileiro, o quão fértil é o Brasil e quantos outros artistas como o Thiago existem e precisam de uma oportunidade, um acesso a educação", reitera João.

O papel central da favela

A favela do Vidigal, onde Thiago nasceu e foi criado, exerce um papel central na narrativa deste artista multidisciplinar. "É sempre muito gratificante poder representar o meu país e meu lugar de origem, onde nasci e fui criado, e servir de incentivo para as pessoas, para o investimento público e privado", afirma.

Thiago diz esperar que este intercâmbio resulte em mais oportunidades para artistas de comunidades. "Que tenha mais investimento nas pessoas que querem mostrar seu trabalho, quem têm muita coisa para oferecer. O Vidigal é muito rico e isso não é nenhum segredo. Então, basta mesmo ter incentivo, pois a favela é um berço de coisas de qualidade e isso é indiscutível. Só não vê quem não quer incentivar isso", completa.

A ideia de apresentar o trabalho do artista em Portugal surgiu quando João e Thiago se conheceram, há dois anos, no ateliê do artista no Rio de Janeiro. "Ali mesmo começamos a elaborar uma residência artística em Lisboa e uma possível exposição. Mas acabou não acontecendo naquela altura por motivos de agenda e, finalmente, depois de dois anos, estou participando desta mostra coletiva em Lisboa."

Segundo João, as obras de Thiago nos transportam para um universo único, com referências estéticas e culturais pessoais. "A própria origem de Thiago, com pais que vieram de diferentes regiões do Brasil, migrando para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, acrescenta uma profundidade à sua exploração artística e traz uma perspectiva única que enriquece todo o seu trabalho. Traz uma forma ais profunda de conhecer o tecido social brasileiro suas complexidades", salienta.

A exposição "Metamorphosis" está em cartaz na Eritage Art Project até 4 de fevereiro.