Deu perda total? O que é real em vídeo de airbags estourados com marretada

Vídeo que circula nas redes sociais tem gerado preocupação nos proprietários de automóveis sobre o funcionamento dos airbags. As imagens mostram que as bolsas infláveis poderiam ser acionadas durante uma manutenção rotineira do veículo que exija o uso de uma ferramenta de impacto, por exemplo.

Na gravação, o motorista de um Ford EcoSport exibe o interior do SUV com todas as bolsas infláveis deflagradas. O condutor, que sugere ser mecânico e estar dirigindo o carro de um cliente, sustenta que os airbags estouraram durante uma manutenção na suspensão dianteira do utilitário esportivo.

"[Fui] trocar uma bucha da bandeja do carro, EcoSport. Peguei uma marreta para encaixar um cachimbo um pouco menor, [com] o carro ligado em marcha lenta, abriram todos os airbags. Agora explica para o cliente como?", afirma o suposto mecânico.

O vídeo em nenhum momento mostra a parte externa do veículo, impossibilitando saber se o Ford foi batido - o que poderia ser a real causa da deflagração de todos os airbags do SUV. Dependendo do caso, a explosão dos airbags pode resultar em perda total, inclusive.

Criados para aumentar a segurança dos ocupantes de veículos, os airbags são bolsas que se inflam em fração de segundos em caso de colisão. Dependendo do carro, ele pode vir de fábrica com airbags frontais, laterais, de cortina e até para proteger os joelhos do motorista e do passageiro dianteiro.

Eles são acionados por sensores posicionados em pontos estratégicos dos veículos, que literalmente detonam os airbags, por meio de um tipo de explosivo, ao detectarem uma desaceleração longitudinal brusca.

Conforme especialista consultado por UOL Carros, é muito improvável que as bolas infláveis tenham sido ativadas, todas ao mesmo tempo, durante uma manutenção. Ele diz, ainda, que é difícil que isso aconteça em uma colisão real - a menos que tenham ocorrido várias batidas em série e em lados diferentes do carro.

"É difícil que ocorra a deflagração inesperada de um ou mais airbags decorrente de uma marretada ou do atropelamento de um animal de pequeno porte, por exemplo. Os veículos trazem sensores específicos para cada batida, seja frontal, traseira ou lateral, e esses sensores são calibrados para ativar os respectivos airbags exclusivamente quando há desaceleração brusca e acentuada em um determinado sentido", analisa Oliver Shulze, membro da Comissão de Segurança Veicular da SAE Brasil.

Como prevenir estouro indesejado de airbag

De acordo com o engenheiro, durante o desenvolvimento dos airbags são feitos testes específicos para evitar sua ativação em circunstâncias que não sejam, efetivamente, a colisão do veículo a partir de determinada velocidade, previamente calibrada e que varia de acordo com o modelo de automóvel.

Shulze lembra que pode haver algum defeito de fabricação ou outro tipo de falha nos sensores, no módulo dos airbags ou em outro componente do respectivo sistema que pode, efetivamente, causar a explosão não programada de airbags.

Para minimizar o risco de isso acontecer, a recomendação primordial é desenergizar o sistema de airbags antes de algum tipo de manutenção no carro - que deve ser feita por profissionais treinados e qualificados para lidar com aquele modelo específico de automóvel.

No manual do EcoSport 2021, o último a ser fabricado e vendido no Brasil, a Ford informa que "quando a ignição é desligada, alguns circuitos elétricos, incluindo airbags e luzes de advertência, também podem ser desligados".

Oliver Shulze destaca que desligar a ignição e tirar a chave do contato não garantem que nenhum airbag seja acionado por engano - ao danificar algum sensor durante o reparo de outro componente, por exemplo.

Dessa forma, a orientação do especialista, antes de qualquer manutenção que não exija o carro estar energizado, é desconectar a respectiva bateria e aguardar cerca de cinco minutos.

Perda total?

Shulze informa que, dependendo da idade e do modelo do veículo, a detonação dos respectivos airbags pode exigir um reparo com custo superior ao do próprio automóvel - o que significaria perda total, se o carro estivesse segurado. Esse risco cresce à medida que vários airbags são acionados simultaneamente - como sugere o vídeo viral.

"Perda total por deflagração de airbags pode acontecer, sim, especialmente se acontecer em um carro mais antigo. Como airbags deflagrados devem sempre ser substituídos por novos, e sua detonação exige a troca de peças de acabamento da cabine, facilmente o valor desse serviço pode ficar muito maior do que a Tabela Fipe daquele carro".

