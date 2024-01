Caro, mas 'vale cada centavo': por que este papa-bolinhas faz sucesso?

Se você está em busca de uma maneira de remover bolinhas das suas roupas, um "achadinho" que pode facilitar sua vida é o papa-bolinhas. Ele ajuda a deixar a sua roupa com aspecto de nova, sem os fiapos que geralmente são formados após as lavagens e o desgaste dos tecidos.

O Guia de Compras UOL encontrou esse modelo da Philips, que tem mais de 600 avaliações. Veja adiante como esse produto funciona e algumas opiniões de quem já comprou.

Por que esse produto faz sucesso?

Ele faz até 8.800 rotações por minuto, para que a remoção seja mais eficaz e rápida

Tem uma lâmina com orifícios de três tamanhos diferentes, para "papar" bolinhas maiores e menores

É possível ajustar a altura para peças mais delicadas

O recipiente onde as bolinhas retiradas são guardadas é fácil de esvaziar

Vem com uma escova de limpeza para depois da utilização

Funciona com duas pilhas AA da Philips inclusas

Serve para diferentes tecidos, desde roupas, a cobertor, estofamento de móveis e tapetes

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 600 avaliações, com nota média de 4,7 (do total de cinco), na Amazon, parceira do UOL. Confira algumas opiniões de compradores.

Pela primeira vez, vejo um papa-bolinhas que funciona e funciona muito bem. Tira todas as bolinhas de blusão de lã, blusas de algodão, meias, etc. Já comprei muitos papa-bolinhas vagabundo que estragaram na primeira usada, tanto que fiquei com medo de pagar caro, mas esse vale cada centavo.

Ana Carina Ritzel

Vale o investimento. É o melhor que já vi até agora. Muito eficiente, aprovado.

Quésia Ribeiro

O produto atende ao que promete. Funciona perfeitamente. Testei em um tapete com muitas bolinhas e o produto retirou todas as bolinhas. Recomendo.

Adriana

Cumpre o que promete. Realmente remove as bolinhas sem danificar o tecido. Amei.

Francis Ferreira

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamam que o produto funciona a pilhas, porque preferem aqueles que são ligados em tomadas ou recarregáveis por meio de porta USB. Outros citam que é necessário passar o papa-bolinhas várias vezes no tecido para retirar completamente.

Muito bom. A única coisa ruim é que é a pilha. Poderia ser USB. Mas tira muito bem as bolinhas. Bem potente.

Rosimeire A.

Gostei do produto. É compacto, tem uma estética legal e retira os fiapos e bolinhas, mas não o avaliaria como excelente. Precisa de uma certa dedicação para tirar todas as bolinhas, passando várias vezes no tecido, além do barulho que ele faz ser um pouco alto.

Leticia dos Santos Rocha

Cumpre perfeitamente o que promete. Só precisa ter cuidado para não furar as peças, principalmente as mais delicadas. O único defeito é que poderia ser recarregável na tomada, evitando o uso de pilhas.

Keila

