Metalúrgico que desapareceu no caminho para o trabalho é encontrado morto

O corpo do metalúrgico que desapareceu na última terça-feira, no interior de SP, após sair para trabalhar foi encontrado na tarde de ontem.

O que aconteceu

O corpo de Valneto Santos de Souza foi encontrado, por volta das 15h deste sábado (20), na zona rural da cidade de Colômbia, que fica a 151 quilômetros de Guariba, onde o metalúrgico tinha sido visto pela última vez.

Souza tinha ferimentos na cabeça e seus pés estavam amarrados.

A Polícia Civil investiga o caso, registrado como homicídio na delegacia seccional de Barretos. Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

O caso

O metalúrgico era morador de Guariba (276 km de São Paulo) e desapareceu no fim da tarde de terça-feira (16), quando saiu de casa para trabalhar. O trajeto de bicicleta do bairro Vila Rocca, onde ele morava, até o trabalho deveria demorar dez minutos, mas ele não chegou até a empresa.

A esposa do metalúrgico diz que último contato com ele foi feito por mensagens na tarde do desaparecimento. Segundo Thamiles dos Santos Freire, o marido estava trabalhando no período noturno nesta semana (das 18h às 4h).

O celular foi desligado durante a noite, e os parentes não conseguiram mais contato com Valneto. A bicicleta dele também não foi localizada. A família do metalúrgico afirma que ele nunca saia de casa sem avisar e que não tinha nenhum vício.