BA: Corpo de bebê prematuro é jogado no lixo e prefeitura cita 'equívoco'

O corpo de um bebê prematuro foi encontrado no lixo horas após o recém-nascido morrer em um hospital de Santo Amaro, município da Bahia.

O que aconteceu

"Houve um lamentável equívoco, resultando no descarte acidental", disse a prefeitura, em nota divulgada nas redes sociais. A administração municipal não cita onde o corpo foi encontrado, mas afirma que foi feita uma "força-tarefa" para o corpo do recém-nascido ser recuperado.

Profissionais envolvidos no caso foram afastados temporariamente e uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos, informou a secretaria de Saúde do município. "Reiteramos nosso compromisso com a transparência e seguimos empenhados em prestar apoio necessário à família neste momento tão difícil", diz nota.

A mãe do bebê teria dado entrada no hospital no dia 18 em trabalho de parto prematuro, com 29 semanas. O bebê nasceu de parto normal, mas teria enfrentado "graves dificuldades respiratórias".

Após cinco horas de trabalho dos profissionais da saúde, o bebê morreu. O serviço funerário foi acionado e informado de que o corpo do bebê estaria liberado no primeiro horário do dia seguinte — nesse período, entretanto, é que houve o "descarte acidental".

Nas redes sociais, moradores da cidade criticaram a gestão municipal e cobraram responsabilidade. A reportagem procurou a Polícia Militar da Bahia, mas não teve retorno.