Com ajuda de I.A. e projeções 3D, exposição traz o Antigo Egito a SP

Quantas vezes você já se pegou pensando sobre os mistérios do Antigo Egito? Recentemente, um questionamento similar a esse, mas em relação ao Império Romano, viralizou no TikTok, escancarando a curiosidade das pessoas sobre as obras criadas no passado. Agora, uma exposição que chegou a São Paulo pode ajudar a desmistificar as tumbas dos faraós e a vida dos antigos egípcios - tudo com a ajuda de realidade virtual.

Tutankamon, Uma Experiência Imersiva, no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, é inteiramente dedicada ao faraó de mesmo nome, que viveu na 18.ª dinastia egípcia, no período da história do país conhecido como Império Novo. Sua tumba é uma das mais famosas da história, pois foi encontrada intacta por pesquisadores britânicos em 1922, uma das maiores descobertas arqueológicas da humanidade.

O espaço fica em um lugar nunca ocupado antes no shopping Cidade São Paulo, projetado inicialmente para ser um teatro, no quarto andar, e replica um modelo que já existe em alguns países da Europa e foi trazido ao Brasil pelas empresas Bem Comunicação e Apple Produções.

TECNOLOGIA. A mostra tem sete salas: três com réplicas de peças da tumba de Tutankamon, como a máscara funerária e a múmia do faraó, feitas em parceria com o artista palestino Maisur Musa, e textos sobre a personalidade histórica; uma projeção 3D sobre a história do faraó em seis capítulos; outra com cabines fotográficas que simulam como a pessoa seria se vivesse no Antigo Egito, tecnologia similar a de aplicativos de inteligência artificial fotográfica; duas com experiências de realidade virtual, onde a pessoa consegue ver e vivenciar o interior e o exterior da tumba de Tutankamon utilizando um óculos especial.

Segundo Hugo Teixeira, diretor da exposição e CEO da Bem Comunicação, o conteúdo da mostra "foi produzido com tecnologias que dão a sensação de profundidade e de realidade mesmo; então a sensação é de que estamos imersos na história egípcia". A ideia, diz ele, era construir uma exposição tecnológica capaz de interessar a crianças, adultos e idosos. Parece ter funcionado: no primeiro dia, anteontem, pessoas de todas as idades ficaram fascinadas pelos projetos de realidade virtual e projeção 3D.

"Eu achei muito interessante. Tudo que a gente já estudou está aqui, mas nunca vi tão claro como aqui. Isso tudo confirma a revolução tecnológica que a humanidade tem vivido ao longo dos anos", afirmou Antônio Basídio da Silva, de 93 anos, aposentado.

‘DIFERENTE’. "É um tipo de exposição diferente de tudo o que a gente está acostumado. Acho que a primeira parte (de textos e réplicas) deixa um pouco a desejar, a tradução está um pouco esquisita. Isso de ser bem interativo e tecnológico é uma experiência muito diferente, principalmente para nós, que somos mais velhos e acostumados com museus tradicionais", diz Tatiane Gonçalves, de 36 anos, historiadora.

Kleber Uttempergher, de 47 anos, consultor financeiro, decidiu ir com a mulher, três filhos, de 14, 12 e 10 anos, e a sogra, de 71 anos - e se surpreendeu. "É um passeio ideal para a família, nós gostamos de incentivar esse conhecimento histórico e cultural nas crianças", diz. "Nossos dois filhos mais velhos já estudaram um pouco da história do Egito na escola e, vindo aqui, eles foram lembrando e falando o que sabem sobre o assunto", disse a esposa de Kleber, Maria Emilia Brinkmann, de 43 anos, pedagoga.

A exposição fica no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, 1.230, até o fim de maio. Pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, de domingos e feriados, das 12h às 21h. Custa a partir de R$ 40 (meia-entrada) por pessoa. Vendas no www.ticketmaster.com.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.