Após temporal na madrugada, RJ tem previsão de tempo instável neste domingo

A cidade do Rio de Janeiro voltou ao estágio operacional 2 na manhã deste domingo (21), com previsão de chuva moderada ao longo do dia, informou o Centro de Operações da prefeitura. Nesta madrugada, o município entrou no estágio 3 por causa de chuvas acima de 60 mm em 1 hora na estação Irajá.

O que aconteceu

Segundo atualização feita por volta das 9h30, havia previsão de chuviscos em pontos isolados. O estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. O Centro de Operações informa que ainda não há impactos na rotina do município, mas os moradores devem ficar atentos.

As condições do tempo seguem instáveis na capital do Rio de Janeiro. Essa previsão é motivada por causa do deslocamento de uma frente fria pelo oceano seguido do transporte de umidade para o município, de acordo com o Centro de Operações

O céu estará encoberto, com previsão de predomínio de chuva moderada ao longo do dia. Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes e as temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima prevista de 19°C e máxima de 30°C.

Centro de Operações da prefeitura do Rio de Janeiro

Chuvas acima de 60 mm foram registradas nesta madrugada na capital. Por isso, o Centro de Operações comunicou a entrada do estágio 3, que significa que uma ou mais ocorrências impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

A Defesa Civil Municipal acionou 85 sirenes em 54 comunidades no mesmo horário em que o estágio 3 foi anunciado, segundo o Centro de Operações. Todas as sirenes foram desativadas às 6h10.

Ao todo, 24 bolsões de água continuavam em vias até as 5h57 de hoje. Foram registrados alagamentos nos bairros Madureira, Catete, Tijuca e Pavuna, entre outros.

Dois deslizamentos foram registrados, na Pavuna e no Vidigal, assim como uma queda de árvore na Tijuca.

Mais cedo, o prefeito Eduardo Paes também alertou a população sobre o temporal. "Chove forte em vários pontos da cidade. Evite deslocamentos até que a chuva diminua. Fique em lugar seguro", escreveu no X, o antigo Twitter.