Caravana de migrantes com destino aos EUA se desmobiliza na Guatemala

Uma caravana de migrantes que saiu de Honduras no sábado com destino aos Estados Unidos foi desmobilizada ao chegar à Guatemala, embora um pequeno grupo continue viagem, anunciou uma fonte oficial neste domingo (21).

"A mobilização se desmobilizou", disse à AFP Alejandra Mena, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração.

Na véspera, Mena havia informado que a polícia da Guatemala conteve, no departamento de Izabal (leste), perto da fronteira com Honduras, cerca de 200 migrantes que haviam entrado no país com a intenção de ir para os Estados Unidos.

Em uma atualização neste domingo, Mena acrescentou que 80 pessoas puderam seguir viagem em pequenos grupos porque possuem autorização para transitar pela Guatemala, enquanto o restante teve que retornar para Honduras.

Segundo a imprensa local, a caravana, que tinha mais de 500 pessoas, sobretudo venezuelanos, deixou à pé a cidade hondurenha de San Pedro Sula, no norte do país, com destino a Corinto, na Guatemala.

De acordo com Mena, esta foi a primeira caravana de migrantes que saiu de Honduras com destino à Guatemala em 2024.

"Este é um fluxo migratório misto composto por migrantes de diferentes nacionalidades", detalhou Allan Alvarenga, diretor-executivo do Instituto Nacional de Migrações de Honduras, na rede social X, no sábado.

Desde 2018, migrantes hondurenhos formam grupos de milhares de pessoas para tentar cruzar a pé a Guatemala e o México rumo aos EUA.

Alguns atravessam a inóspita selva panamenha de Darién, na fronteira com a Colômbia, rota pela qual passaram mais de meio milhão de migrantes em 2023.

