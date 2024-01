Desde o primeiro dia desse ano nossos carros passaram a ser mais seguros. Agora são obrigatórios a ter controle de estabilidade, alerta de cinto de segurança, luzes diurnas, indicação de frenagem brusca e repetidores de seta nas laterais.

Alguns desses itens já são velhos conhecidos, como seta nas laterais que já estavam presentes no saudoso Fiat Uno dos anos 80. Outros são mais recentes Fato é que todos eles são importantes, então podemos comemorar essas obrigatoriedades.

Mas, como o leitor bem sabe, tudo isso encarece ainda mais nossos carros. A solução, para muitos, acaba sendo o mercado de usados.

No vídeo dessa semana, apresento cinco opções entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, em diversas categorias, mas que tem em comum o pacotão da segurança que inclui freios ABS, airbags frontais, laterais e de cortina, e controles de estabilidade e tração.

