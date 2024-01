Alemanha: mais de 1 milhão de pessoas se manifestam contra partido de extrema direita

Mais de 1,4 milhões de pessoas se manifestaram desde sexta-feira (19) em dezenas de cidades da Alemanha contra o partido de extrema direita Alternativa para Alemanha, AfD, e sua ideologia radical, estimaram no domingo (21) duas das organizações que convocaram a mobilização.

"Só no domingo, ocorreram ações de protesto em cerca de 40 cidades, um sinal claro contra a AfD e os excessos da direita na sociedade alemã", afirmaram em comunicado a organização Friday for Future e a aliança Cidadão Campact. A polícia não forneceu número globais.

O número de manifestantes foi tão grande em Munique (sul), que a marcha planejada nas ruas da cidade teve de ser interrompida. A polícia estimou a multidão em 100.000 pessoas, a maior concentração realizada até o momento.

Nos protestos, alguns brandiam cartazes onde estava escrito "Fora nazistas" ou "Nunca mais, é agora".

Na esplanada do Reichstag, em Berlim, a participação também foi massiva, estimada em 100 mil pessoas, segundo a polícia, citada pela rádio RBB, e 350 mil pessoas, segundo os organizadores.

Cerca de 250 mil pessoas já tinham manifestado no sábado em todo o país em dezenas de cidades, segundo estimativas do canal ARD.

A mobilização testemunha o choque causado pela revelação, em 10 de janeiro, pela mídia de investigação alemã Correctiv, de uma reunião de extremistas em novembro, em Potsdam, perto de Berlim, onde foi discutido um plano de expulsão em massa de estrangeiros.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, chegou a dizer na imprensa que esta reunião lembrava "a horrível Conferência de Wannsee", onde os nazistas planejaram o extermínio dos judeus em 1942.

Revelação abalou a Alemanha

As revelações "levaram as pessoas às ruas (...) As pessoas que não faziam nada, agora participam", disse Jörg Laurentsch, um residente de Munique que se manifestou em sua cidade.

"As pessoas que talvez ainda não sabem se vão votar ou não na AfD, depois destas manifestações, já não vão poder mais votar", disse outra manifestante, Katrin Delrieux, 53 anos.

Em Dresden, capital do estado da Saxônia, reduto do partido AfD, a polícia falou de um "enorme número de participantes".

Em Colônia, os organizadores estimaram que 70 mil pessoas participaram das manifestações no domingo, enquanto em Bremen, a polícia local contou 45 mil manifestantes no centro.

Entre os participantes no "encontro da vergonha", como alguns meios de comunicação descreveram a reunião do partido anti-imigrantes, estavam uma figura do movimento de identidade radical, o austríaco Martin Sellner, e membros da AfD. Martin Sellner apresentou um projeto para enviar de volta para a África até dois milhões de pessoas ? requerentes de asilo, estrangeiros e cidadãos alemães que não seriam assimilados ?, diz Correctiv.

Esta revelação abalou a Alemanha, já que a AfD continua a avançar nas pesquisas de opinião de voto, poucos meses antes de três importantes eleições regionais no leste do país.

O partido anti-imigração confirmou a presença de seus membros na reunião, mas negou ter aderido ao projeto de "reenvio" liderado por Martin Sellner.

Muitos líderes políticos, incluindo o chanceler social-democrata Olaf Scholz, que participou numa manifestação no fim de semana passado, sublinharam que qualquer plano para expulsar pessoas de origem estrangeira é um ataque à democracia.

"A República está crescendo", comentou o jornal semanal Spiegel após as manifestações de sábado.

Mobilização

Políticos, representantes religiosos e treinadores do campeonato de futebol alemão, fizeram um apelo à população para se mobilizar contra este partido, atualmente em seu nível mais elevado de intenções de voto.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, disse no domingo que os manifestantes "nos dão coragem a todos". "Eles estão defendendo a nossa república e a nossa constituição contra seus inimigos", disse em uma mensagem de vídeo.

A AfD tem aproveitado, nos últimos meses, o sentimento de insatisfação da população resultante de um novo fluxo de migrantes e das disputas permanentes entre os três partidos da coligação governamental, num contexto de recessão econômica e de inflação elevada.

O partido de extrema direita, que entrou no Parlamento em 2017, estabeleceu-se firmemente na segunda posição em intenções de voto (cerca de 22%), atrás dos conservadores, enquanto a coligação governamental de Olaf Scholz com os ecologistas e os liberais enfrenta uma impopularidade recorde.

Em seus redutos na ex-Alemanha Oriental, a AfD lidera as pesquisas de opinião com mais de 30%.

Seis meses antes das eleições europeias, vários países da UE enfrentam uma onda de extrema direita que poderá perturbar os principais equilíbrios do Parlamento Europeu.

