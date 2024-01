3R Petroleum registra incêndio em complexo industrial de Guamaré, no RN; fogo foi controlado

A 3R Petroleum registrou neste sábado, 20, um princípio de incêndio numa área do Ativo Industrial de Guamaré, no Rio Grande do Norte. O local engloba unidades de processamento de gás natural (UPGNs), estação de tratamento de óleo (ETO), estação de tratamento de efluentes (ETE), a refinaria de Clara Camarão e o Terminal Aquaviário de Guamaré.

Em comunicado, a 3R Petroleum disse que o incêndio foi "prontamente debelado pela equipe de brigada de emergência operacional" e que "não houve quaisquer impactos às pessoas e ao meio ambiente". Também disse que o incidente será investigado pela área de segurança da companhia.

A empresa não informou qual parte do Ativo Industrial foi atingida pelo incêndio.

O Ativo Industrial de Guamaré pertencia à Petrobras, mas desde junho do ano passado é controlado pela 3R, que comprou a participação da estatal em 20 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas e as instalações integradas no Polo Potiguar.