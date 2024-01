Reino Unido diz que dois navios da Marinha se envolveram em colisão no Bahrein, sem feridos

LONDRES (Reuters) - Dois navios caça-minas da Marinha Real Britânica se envolveram em uma colisão em um porto no Bahrein, informou a Marinha Real.

Ninguém ficou ferido no acidente que ocorreu no porto de Bahrein na sexta-feira, disse. Foi aberta uma investigação sobre o incidente.

A Marinha Real está trabalhando com a Marinha dos EUA na região do Golfo em um esforço para proteger a navegação do Mar Vermelho de um aumento nos ataques das forças Houthi baseadas no Iêmen.

Os Houthis dizem que estão agindo em solidariedade ao grupo palestino Hamas, que está em conflito com Israel em Gaza. Os ataques interromperam o comércio mundial e aumentaram os temores de gargalos logísticos.

O Contra-Almirante Edward Ahlgren, Comandante de Operações da Marinha Real, disse em um post no X que ninguém ficou ferido, mas que houve alguns danos.

"Garanto que uma investigação completa e minuciosa já está em andamento e quaisquer mudanças de procedimento que possam evitar novos incidentes serão rapidamente implementadas", disse ele.

(Redação de William Schomberg)