Queda de raio mata idosa e fere sete pessoas na Praia Grande, litoral de SP

Uma mulher morreu e outras sete pessoas ficaram feridas devido a queda de raios na praia Vila Caiçara, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, na tarde deste sábado (20).

O que aconteceu

A mulher que morreu tinha 60 anos. Outras três pessoas da família dela foram gravemente atingidas. Estão internadas com quadro de saúde estável. Todos eram de Francisco Morato, município da Grande São Paulo. As informações são da Defesa Civil.

Um vídeo registrou a tentativa de salva-vidas de reanimar a mulher com massagem cardiopulmonar. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde morreu.

Além desta família, outras quatro pessoas sentiram as descargas elétricas e foram socorridas. O caso delas não foi grave, segundo a Defesa Civil.

Segundo a Defesa Civil, houve uma "sequência de descargas elétricas entre água e areia".

A Defesa Civil fez alertas para fortes chuvas ao longo do fim de semana. Os temporais devem ser mais intensos na Baixada Santista, no Litoral Norte, no Vale do Paraíba e na Grande São Paulo, diz o órgão.

Mortes devido às chuvas

A Defesa Civil informou que três pessoas morreram no estado de São Paulo devido as fortes chuvas nas últimas 24 horas. Uma morte foi registrada nesta madrugada em Sorocaba e as outras duas ontem à tarde em Limeira.

Ao todo, 11 municípios do estado foram atingidos pelas fortes chuvas. Foram registradas 179 quedas de árvores e 28 pessoas ficaram desalojadas.