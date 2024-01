Protestos por venda virtual de ingressos para cidadela de Machu Picchu

Moradores e operadores de turismo locais protestaram neste sábado nas ruas do distrito de Machu Picchu Pueblo contra as vendas virtuais de ingressos para a famosa cidadela inca de Machu Picchu, no sul do Peru.

Os manifestantes rejeitam a iniciativa do governo peruano junto com uma empresa privada.

O Ministério da Cultura anunciou que, a partir de 15h locais os ingressos seriam adquiridos através do site tuboleto.cultura.pe para que locais e estrangeiros pudessem agendar suas visitas.

Segundo a pasta, é possível comprar ingressos até 31 de dezembro de 2024 no site.

Porém, um total de 1.000 bilhetes ainda seriam vendidos diariamente no Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo.

A cidadela recebe cerca de 4.500 visitantes por dia, embora este número seja maior em algumas datas.

Machu Picchu é Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1981.

