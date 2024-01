Presidente Tshisekedi, do Congo, é empossado para segundo mandato após eleição controversa

Por Ange Kasongo

KINSHASA (Reuters) - O presidente da República Democrática do Congo, Felix Tshisekedi, tomou posse para um segundo mandato de cinco anos neste sábado, depois de uma vitória esmagadora que os seus oponentes se recusaram a reconhecer devido a irregularidades generalizadas nas eleições gerais de dezembro.

As autoridades reconheceram que houve problemas, mas rejeitaram as alegações de que a eleição foi fraudada. O impasse turbulento reflete disputas eleitorais anteriores que alimentaram a agitação no Congo.

Tshisekedi prestou juramento num estádio na capital Kinshasa repleto de apoiadores agitando pequenas bandeiras, funcionários do governo, chefes de estado africanos e outros enviados estrangeiros, incluindo dos Estados Unidos, China e França.

Em um discurso, ele reconheceu as esperanças da nação de melhores condições de vida e oportunidades econômicas. Cerca de 62% dos 100 milhões de habitantes do Congo vivem com menos de um dólar por dia.

“Estou ciente de suas expectativas”, disse ele. “Uma meta deste novo mandato de cinco anos é criar mais empregos”.

Com a polícia militar armada implantada em toda a capital, não houve nenhum sinal imediato de que os apoiadores da oposição em Kinshasa fossem atender ao apelo de dois dos principais opositores de Tshisekedi para que protestassem contra a sua reeleição.

(Reportagem adicional de Sonia Rolley em Paris, Yassin Kombi em Beni, Djaffar Al Katanty em Goma, Crispin Kyala em Bukavu; texto de Alessandra Prentice)