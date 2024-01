'Não consigo mais viver sem': por que essa panela elétrica faz sucesso?

Você tem receio de usar a panela de pressão tradicional? Se a possibilidade de explosões durante o uso te assusta, a versão elétrica é uma opção interessante. Esse produto é considerado mais seguro, devido a recursos de segurança que monitoram a temperatura e a pressão, além da função timer.

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta de panela de pressão elétrica que pode interessar: o modelo da marca Midea, que tem um tamanho grande (seis litros de capacidade), está com até 26% de desconto e sai por R$ 390,47 (valor referente ao modelo 110 V). Quer saber se vale a pena? Veja a seguir as características do produto e algumas opiniões de quem o comprou.

Características do produto

Seis receitas pré-programadas, para cozinhar, assar, fritar, refogar, cozinhar lentamente e manter aquecido.

Tem nove recursos de segurança, como o dispositivo de controle de pressão, além dos sensores de limite de temperatura e de fechamento da panela.

Possui timer de 24 horas, para programar o cozimento.

Conta com revestimento antiaderente e display digital.

Acompanha um livro de receitas, uma colher, uma concha e um copo medidor.

O que diz quem comprou?

A panela tem mais de duas mil avaliações na Amazon, parceira do UOL. Tem nota média de 4,8 (do total de cinco). Veja algumas opiniões adiante.

Muito boa, cozimento rápido, bem grande e não tem um consumo alto de energia.

Letícia Monteiro

Toda dona de casa deveria ter uma dessas. Não faz barulho e os cozidos ficam prontos em menor tempo. É fácil de limpar. Adorei.

Claudia

Uma excelente escolha. Panela de pressão ótima, com excelente acabamento e demonstra ser bem resistente. Prepara tudo muito bem e rápido. Não tem barulho de vapor durante o cozimento (apenas por breve tempo no início e no final). Produto muito recomendado. Ela não possui um recipiente de líquido do vapor como tem a de arroz, o que achei excelente.

Washington

Excelente aquisição. Poupa tempo na cozinha. É segura para quem tem criança e evita a chatice que é limpar fogão. Todas as funções são ótimas, mas a de assar deixa a carne perfeita.

Loraine

A panela elétrica é ótima, fácil de mexer e com o livro de receitas bem razoável. Cumpre muito bem a função. É superprática, segura e de limpeza facilitada. O livro de receitas que vem com o manual não é muito completo, mas ensina a fazer o básico.

Joao Victor Panno

Desde que descobri o quanto é útil e prática na minha vida, não consigo mais viver sem, pois ela cozinha, assa, frita, refoga, faz de um tudo. Você programa o tempo ou aperta a tecla para cada alimento. Ela mesma desliga no tempo certo.

Nara

Ela é grande e um pouco pesada, mas é a perfeição em panela. Inúmeras opções de uso. Recomendo demais. Excelente investimento.

Wiliane

Principais reclamações

Apesar das avaliações positivas, alguns consumidores criticaram o revestimento antiaderente do produto e outros afirmaram que demora mais do que esperavam para esquentar.

A panela é bonita e eficiente, mas muito difícil de limpar. A antiaderência é péssima.

Aquiles

Demora muito para esquentar. Mas sobretudo gostei sim, muito útil.

Marinalva Dutra

