Militares dos EUA sofrem ferimentos leves em ataque a base no Iraque

WASHINGTON/BAGDÁ (Reuters) - Militares dos EUA sofrem ferimentos leves e um membro das forças de segurança do Iraque ficou gravemente ferido em um ataque à base aérea iraquiana de Ain al-Asad no sábado, disse uma autoridade dos EUA.

A autoridade, que falou sob condição de anonimato, disse que os relatórios iniciais indicaram que a base foi atingida por mísseis balísticos, mas deixou em aberto a possibilidade de ter sido atingida por foguetes. Uma avaliação estava em andamento, disse o funcionário.

Duas fontes de segurança no Iraque e uma fonte do governo disseram que a base foi atingida por vários foguetes disparados de dentro do Iraque.

Uma segunda autoridade dos EUA disse que o ataque foi realizado por militantes de dentro do Iraque.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro, militares dos EUA foram atacados pelo menos 58 vezes no Iraque e outras 83 vezes na Síria por militantes apoiados pelo Irã, geralmente com uma mistura de foguetes e drones de ataque unidirecional.

Os EUA têm 900 soldados na Síria e 2.500 no Iraque em uma missão para aconselhar e ajudar as forças locais que tentam impedir o ressurgimento do Estado Islâmico, que em 2014 tomou grande parte dos dois países antes de ser derrotado.

O Iraque está profundamente preocupado com a possibilidade de se tornar um campo de batalha entre os Estados Unidos, Israel e Irã.

O gabinete do primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, anunciou medidas para expulsar as forças dos EUA após um ataque de drone dos EUA em Bagdá, que foi condenado pelo governo. O Pentágono disse que o ataque matou um líder da milícia responsável por ataques recentes contra o pessoal dos EUA.

O Pentágono disse que não foi formalmente notificado de quaisquer planos para encerrar a presença das tropas dos EUA no país e afirma que suas tropas são enviadas ao Iraque a convite do governo em Bagdá.

