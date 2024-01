Lula planta sumaúmas no Alvorada: 'Tenho a mão santa'

O presidente Lula plantou mudas de sumaúma no jardim do Palácio da Alvorada, sua residência oficial em Brasília, neste sábado (20).

O que aconteceu

Lula disse que ganhou duas mudas da planta e decidiu plantar no local que "tem sol o dia inteiro". "Pensando no futuro", escreveu, em registro publicado nas redes sociais.

"Quero ver se aqui em volta do Alvorada a gente consegue trazer quase todas as mudas de plantas brasileiras para que as pessoas que vêm a Brasília conheçam um pouco do Brasil", disse.

A árvore plantada por Lula pode atingir até 70 metros de altura. Já o tronco pode ter até três metros de diâmetro.

Eu acho que aqui ela vai ter um sucesso. Plantamos duas, e eu vou ver se elas vão vingar. Eu acho que vão vingar porque eu tenho a mão santa para plantar coisa

Presidente Lula