Pastor é preso por suspeita de estuprar fiéis por mais de 10 anos no RJ

Do UOL, em São Paulo

Um pastor evangélico foi preso por suspeita de estuprar fiéis em Belford Roxo (RJ).

O que aconteceu

O suspeito usava da liderança religiosa para se aproximar das mulheres e cometer os abusos, segundo informações da Polícia Civil.

Ele era monitorado pela polícia e foi preso após voltar do estado de São Paulo ontem.

Vítimas contaram à polícia que eram convencidas por ele a deixar as próprias casas e morar em um anexo da residência dele.

Com a proximidade física, ele promovia "encontros" com as fiéis, alegando ser uma espécie de "pai" para elas. Nesses encontros, ele oferecia bebidas alcoólicas e cometia os abusos.

Os crimes aconteceram entre 2010 e 2021 e as abordagens às vítimas ocorriam em momentos de fragilidade.

O pastor foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo.

O UOL entrou em contato com a igreja na qual o pastor congregava e aguarda posicionamento sobre o assunto. O espaço será atualizado tão logo haja resposta.