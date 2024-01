Israel espalha panfletos à procura de reféns enquanto intensifica ataques em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi e Fadi Shana

DOHA/GAZA (Reuters) - Israel atacou alvos em toda a Faixa de Gaza no sábado, enquanto seus aviões espalhavam panfletos na área sul de Rafah instando os palestinos que buscavam refúgio lá a ajudar a localizar reféns detidos pelo Hamas, disseram moradores.

Os combatentes palestinos lutaram contra tanques que tentavam avançar para os subúrbios orientais da área de Jabalia, no norte de Gaza, onde Israel começou a retirar tropas e a passar para operações de menor escala, disseram residentes e militantes.

Os militares israelenses disseram que aeronaves atingiram esquadrões militantes que tentavam plantar explosivos perto de tropas e disparar mísseis contra tanques no norte de Gaza e disseram que estavam atingindo alvos em toda Gaza.

Na zona sul de Khan Younis, onde Israel afirma ter expandido as suas operações contra o Hamas, testemunhas disseram que tanques bombardearam áreas em redor do Hospital Nasser durante a noite, descrevendo o bombardeamento como o mais intenso em muitos dias.

O Nasser é hoje o maior hospital em funcionamento de Gaza.

Israel diz que os combatentes do Hamas operam dentro e ao redor de hospitais, incluindo o Nasser, o que o Hamas e a equipe médica negam, embora Israel tenha apresentado algumas imagens e fotos que respaldam suas afirmações.

Os militares israelenses disseram que invadiram um complexo militar em Khan Younis, neutralizaram lançadores de foguetes prontos para uso e encontraram explosivos escondidos no subsolo enquanto uma aeronave atingia dois homens armados no local.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que os ataques israelenses mataram 165 pessoas e feriram outras 280 nas últimas 24 horas, um dos maiores números de mortos em um único dia em 2024.

A contagem diária não faz distinção entre combatentes e não-combatentes. Mas a maioria dos 24.927 palestinos mortos desde o início da guerra de 7 de outubro são civis, dizem as autoridades de saúde.

Os combates não se limitaram a Gaza. Um ataque israelense à capital da Síria, Damasco, matou no sábado quatro membros da Guarda Revolucionária do Irã, incluindo o chefe da unidade de informação do grupo na Síria, disse à Reuters uma fonte de segurança da aliança regional pró-Síria.

No sul do Líbano, um ataque israelense no sábado matou dois membros do Hamas que viajavam em um carro, disseram três fontes de segurança no Líbano à Reuters. Não houve comentários imediatos do Hamas ou dos militares israelenses.

(Reportagem adicional por Maayan Lubell em Jerusalém e Rami Amichay Cesareia; Texto de Nidal al-Mughrabi e Maayan Lubell)