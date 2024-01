Haley faz esforço final em New Hampshire enquanto Trump reforça ataques

Por Gram Slattery e James Oliphant

CONCORD/MANCHESTER, New Hampshire (Reuters) - A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley vai fazer campanha em New Hampshire neste fim de semana, em uma última investida contra o rival republicano Donald Trump antes da disputa pela nomeação na terça-feira, enquanto o ex-presidente dos Estados Unidos intensificou seus ataques verbais e novamente expôs a origem indiana da concorrente.

Haley, que serviu como embaixadora dos EUA nas Nações Unidas sob Trump, revidou os comentários de seu ex-chefe após a vitória dele nas prévias de Iowa na última segunda-feira, em uma tentativa de frustrar seu ímpeto e se apresentar como a melhor alternativa para enfrentar o presidente democrata Joe Biden nas eleições gerais de novembro.

New Hampshire ostenta um tipo mais moderado de republicanismo, com primárias semiabertas que podem atrair mais eleitores centristas, que podem ficar desanimados com os quatro processos criminais de Trump, a linguagem autoritária e os esforços para anular a sua derrota na reeleição em 2020.

Um dos dois candidatos restantes que desafiam Trump pela indicação republicana, Haley precisa de uma apresentação forte depois de ficar em terceiro lugar, atrás do governador da Flórida, Ron DeSantis, enquanto Trump venceu com folga em Iowa, a primeira parada na batalha estado por estado para determinar a escolha do partido para enfrentar Biden.

A segunda disputa republicana poderia ajudá-la a obter apoio como uma alternativa viável a Trump – ou fechar o seu já estreito caminho para a nomeação, mesmo antes de chegar à disputa da Carolina do Sul no mês que vem.

Haley deve percorrer New Hampshire, de tendência independente, com três paradas antes de um comício no sábado e mais quatro eventos no domingo e na segunda-feira.

Haley lançou algumas farpas contra Trump durante sua última rodada de campanha em New Hampshire, ao mesmo tempo em que equilibrou as críticas com ataques a Biden e disse à CNN que perdoaria Trump se ele fosse condenado por acusações criminais.

Na sexta-feira, no entanto, ela descartou servir como sua companheira de chapa à vice-presidência, enquanto ele continuava a criticá-la, inclusive citando novamente seu primeiro nome em sua plataforma de mídia social. Trump também ampliou postagens falsas questionando seu direito à cidadania norte-americana.

