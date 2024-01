Grupo de direita alemão quer formar um novo partido

Por Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - O grupo conservador de direita alemão Werteunion disse no sábado que decidiu fundar um novo partido político, aumentando a fragmentação do espectro anteriormente estável de partidos no país.

Os membros do grupo deram ao chairman Hans-Georg Maassen, em uma reunião fechada do partido na cidade de Erfurt, um mandato por ampla maioria para iniciar a fundação de um partido "conservador-liberal", de acordo com uma declaração do grupo. Maassen é um ex-oficial de segurança doméstica popular entre os eleitores anti-imigração.

O partido será fundado rapidamente para que possa participar das eleições estaduais na Turíngia, Saxônia e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental em setembro. O movimento poderia ocorrer já em fevereiro, de acordo com fontes com conhecimento do assunto.

Com a criação de novos partidos, o cenário político da Alemanha corre o risco de se fragmentar ainda mais após a formação da Alternative for Deutschland (AfD) há 11 anos, que tirou votos dos pesos pesados tradicionais, como o SPD (social-democratas) e a CDU (conservadores).

Sahra Wagenknecht, uma figura conhecida da extrema esquerda alemã, também lançou seu próprio partido no início de janeiro.

Membros do Werteunion participaram de uma recente conferência com extremistas de direita em Potsdam.

(Reportagem de Andreas Rinke; texto de Emma-Victoria Farr)