EXCLUSIVO-Comandantes iranianos e do Hezbollah ajudam a dirigir ataques Houthi no Iêmen, dizem fontes

Por Samia Nakhoul e Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - Comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) e do grupo libanês Hezbollah estão no Iêmen ajudando a dirigir e supervisionar os ataques Houthi aos navios do Mar Vermelho, disseram quatro fontes regionais e duas iranianas à Reuters.

O Irã – que armou, treinou e financiou os Houthis – intensificou o fornecimento de armas à milícia após o início da guerra em Gaza, que eclodiu depois que militantes do Hamas, apoiados pelo Irã, atacaram Israel em 7 de outubro, disseram as quatro fontes regionais.

Teerã forneceu drones avançados, mísseis de cruzeiro antinavio, mísseis balísticos de precisão e mísseis de médio alcance aos Houthis, que começaram a atacar navios comerciais em novembro em solidariedade aos palestinos em Gaza, disseram as fontes.

Os comandantes e conselheiros do IRGC também estão fornecendo know-how, dados e apoio de inteligência para determinar quais das dezenas de navios que viajam diariamente através do Mar Vermelho se destinam a Israel e constituem alvos Houthi, disseram todas as fontes.

Washington disse no mês passado que o Irã estava profundamente envolvido no planeamento de operações contra o transporte marítimo no Mar Vermelho e que a sua inteligência era essencial para permitir que os Houthis ataquem os navios.

Em resposta a um pedido de comentários para esta reportagem, a Casa Branca referiu-se aos seus comentários públicos anteriores sobre como o Irã tem apoiado os Houthis.

Nas suas coletivas de imprensa semanais, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, negou repetidamente que Teerã esteja envolvida nos ataques dos Houthis no Mar Vermelho. O escritório de relações públicas do IRGC não respondeu ao pedido de comentários.

O porta-voz Houthi, Mohammed Abdulsalam, negou qualquer envolvimento iraniano ou do Hezbollah para ajudar a dirigir os ataques no Mar Vermelho. Um porta-voz do Hezbollah não respondeu a um pedido de comentário.

Os Houthis, que surgiram na década de 1980 como um grupo armado em oposição à influência religiosa sunita da Arábia Saudita no Iêmen, dizem que apoiam o Hamas atacando navios comerciais que dizem estar ligados a Israel ou que se dirigem para portos israelenses.

Os seus ataques afetaram o transporte marítimo global entre a Ásia e a Europa através do estreito de Bab al-Mandab, ao longo do Iêmen. Isso desencadeou ataques aéreos dos EUA e do Reino Unido contra alvos Houthi no país, abrindo um novo teatro de conflito ligado à guerra em Gaza.

O conflito de Gaza também provocou confrontos entre militantes de Israel e do Hezbollah ao longo da fronteira libanesa, bem como ataques de grupos ligados ao Irã contra alvos dos EUA no Iraque e na Síria.

“A Guarda Revolucionária tem ajudado os Houthis com treinamento militar (em armas avançadas)”, disse uma fonte iraniana à Reuters. “Um grupo de combatentes Houthi esteve no Irã no mês passado e foi treinado numa base do IRGC no centro do Irã para se familiarizarem com a nova tecnologia e o uso de mísseis”.

A pessoa disse que os comandantes iranianos também viajaram para o Iêmen e criaram um centro de comando na capital Sanaa para os ataques no Mar Vermelho, que está sendo administrado pelo comandante sênior do IRGC responsável pelo Iêmen.

(Reportagem adicional de Mohammad Ghobari em Aden e Jonathan Landay em Washington; Texto de Samia Nakhoul)