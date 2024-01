EUA atacam outro míssil anti-navio houthi

Por Kanishka Singh e Enas Alashray

WASHINGTON/CAIRO (Reuters) - As forças do Comando Central dos EUA atingiram no sábado um míssil anti-navio houthi que estava apontado para o Golfo de Áden e preparado para ser lançado, disseram os militares norte-americanos, com a última rodada de ataques ocorrendo horas depois que os Estados Unidos atingiram três outros mísseis anti-navio houthi.

"As forças dos EUA determinaram que o míssil representava uma ameaça aos navios mercantes e aos navios da Marinha dos EUA na região e, posteriormente, atingiram e destruíram o míssil em legítima defesa", disse o Comando Central dos EUA em um comunicado na rede social X.

O incidente, o mais recente em meio às crescentes tensões no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, que interromperam o comércio global e aumentaram os temores de gargalos logísticos, ocorreu na madrugada no Iêmen, acrescentou o Comando Central dos EUA.

Horas antes, no final da sexta-feira, as forças do Comando Central dos EUA realizaram ataques contra três mísseis anti-navio houthi que, segundo eles, estavam apontados para o sul do Mar Vermelho.

Os ataques da milícia houthi, alinhada ao Irã, contra navios no Mar Vermelho e nos arredores, nas últimas semanas, reduziram a velocidade do comércio entre a Ásia e a Europa e alarmaram as principais potências em uma escalada da guerra em Gaza.

(Reportagem de Kanishka Singh e Enas Alashray)