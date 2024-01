EUA afirma ter destruído míssil dos huthis

Os Estados Unidos afirmaram, neste sábado (20), ter "destruído" um míssil anti-navio dos rebeldes huthis iemenitas, no que constitui uma nova operação contra este grupo apoiado pelo Irã que ataca navios mercantes no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

O Pentágono informou que o ataque destruiu um míssil que seria lançado em direção ao Golfo de Áden.

A operação faz parte dos esforços dos EUA e seus aliados para "proteger a liberdade de navegação e evitar ataques a embarcações no Mar" Vermelho, segundo um comunicado de imprensa americano.

Os rebeldes huthis do Iêmen afirmam que seus ataques são dirigidos a navios mercantes "vinculados a Israel" que transitam no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, em apoio aos palestinos que sofrem com os incessantes bombardeios e ataques das tropas israelenses.

As forças americanas e britânicas atacaram os huthis no Iêmen pela primeira vez em 12 de janeiro e desde então mantêm essa ofensiva, alegando como objetivo defender a navegação em uma região muito importante para o comércio mundial.

