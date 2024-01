Construção de nova mesquita em Ayodhya, na Índia, começará em maio, diz grupo muçulmano

Por Shivam Patel

NOVA DÉLHI (Reuters) - Enquanto devotos hindus se preparam para inaugurar um grande templo para uma de suas divindades mais sagradas, os muçulmanos da Índia, um grupo minoritário no país, planejam iniciar a construção de uma nova mesquita na mesma cidade ainda este ano, na esperança de um novo começo após uma disputa sangrenta de décadas.

Haji Arfat Shaikh, chefe do comitê de desenvolvimento da Fundação Cultural Indo-Islâmica (IICF), que está supervisionando o projeto da mesquita, disse esta semana que a construção começaria em maio, após o mês sagrado do Ramadã, e que a mesquita levaria de três a quatro anos para ser construída.

Os fanáticos hindus arrasaram uma mesquita do século XVI na cidade de Ayodhya, no norte da Índia, em 1992, dizendo que ela foi construída sobre um antigo templo no local que marcava o local de nascimento do rei deus hindu Ram.

A disputa marcou as relações entre as comunidades por décadas e a destruição da mesquita provocou tumultos em todo o país que mataram 2.000 pessoas, em sua maioria muçulmanos.

O tribunal superior da Índia disse em 2019 que a demolição da mesquita foi ilegal, mas determinou que as evidências mostraram que havia uma estrutura não islâmica embaixo dela. Foi ordenado que o local fosse dado a grupos hindus para a construção de um templo e que os líderes da comunidade muçulmana recebessem um terreno em outro lugar da cidade para a construção de uma mesquita.

Embora a construção do templo de 180 milhões de dólares tenha começado em poucos meses e a primeira fase esteja programada para ser inaugurada na segunda-feira, os grupos muçulmanos têm lutado para levantar fundos e começar a trabalhar em um local desolado a cerca de 25 km de distância.

"Não abordamos ninguém... não houve nenhum movimento público para isso (fundos)", disse Zufar Ahmad Faruqi, presidente da IICF.

Os grupos hindus alinhados com o Partido Bharatiya Janata (BJP) do primeiro-ministro Narendra Modi começaram a buscar doações há mais de três décadas e coletaram mais de 30 bilhões de rúpias (360 milhões de dólares) de 40 milhões de pessoas na Índia.

O projeto da mesquita foi atrasado também porque teve que ser redesenhado para acrescentar elementos mais tradicionais à estrutura, como minaretes, disse Athar Hussain, secretário da IICF. Um hospital com 500 leitos também foi planejado no complexo.

A expectativa é de que um site de financiamento coletivo seja lançado nas próximas semanas, disse Shaikh, que também é líder do BJP.

(Reportagem de Shivam Patel)