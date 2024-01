Colisão entre van e caminhão em rodovia deixa 8 mortos em Pernambuco

Do UOL, em São Paulo

Uma colisão entre uma van com passageiros e um caminhão que levava sacos de farinha e açúcar na rodovia PE-050 deixou oito mortos e uma pessoa ferida neste sábado (20).

O que aconteceu

Veículos colidiram em Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco. De acordo com o canal de TV a cabo GloboNews, o caminhão ia da cidade de Feira Nova para o município de Vitória de Santo Antão. As duas localidades ficam em Pernambuco.

Van seguia em direção ao município de Limoeiro (PE). Com sete passageiros, o veículo havia partido da cidade de Vitória de Santo Antão. Já o caminhão levava duas pessoas.

Os bombeiros informaram que seis pessoas morreram no local do acidente. Cinco eram homens e uma, mulher. Um homem e uma mulher chegaram a ser resgatados com vida, mas morreram após serem socorridos.

Uma nona vítima foi resgatada com vida. Ela dirigia o caminhão envolvido no acidente e está hospitalizada. Nenhum dos envolvidos no acidente teve seu nome divulgado.