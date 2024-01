Governador confirma 2ª morte no RS e 120 mil ainda estão sem energia

Após quatro dias, mais uma morte foi confirmada pelo governador. No X (Twitter), o governador Eduardo Leite informou que o corpo de um motoboy de 29 anos foi encontrado neste sábado, 20. O homem estava desaparecido desde o temporal de terça-feira e essa é a segunda morte no estado em decorrência das chuvas desta semana.

Há ainda 120 mil pontos sem energia elétrica no Rio Grande do Sul neste sábado (20). Além de energia, abastecimento de alguns bairros de Porto Alegre está comprometido, pois não há fornecimento de eletricidade para bombeamento de água.

O que aconteceu

Chuvas fortes de mais de 100 mm (milímetros) e rajadas de vento de mais de 100 km/h o Estado na última terça-feira (16). No dia seguinte, vias estavam alagadas, o teto de um hospital em Porto Alegre e milhares ficaram sem energia elétrica.

Duas mortes já foram confirmadas como resultado das fortes chuvas. Uma pessoa em Cachoeirinhas (RS) foi atingida pela queda de uma marquise na última quarta-feira (17). E hoje acharam o corpo de um motoboy de 29 anos que estava desaparecido após o temporal.

Infelizmente, nesta manhã foi encontrado sem vida um motoboy de 29 anos que estava desaparecido após o temporal de terça-feira, na Capital. É a segunda vítima fatal do evento climático. Toda solidariedade às famílias. As forças de segurança seguem atuando no apoio à população. -- Eduardo Leite (@EduardoLeite_) January 20, 2024

Após quase quatro dias incompletos, a energia elétrica não foi completamente reestabelecida na cidade em 119.718 pontos, segundo a Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul). Das concessionárias, a CEEE Equatorial está com 47.718 pontos sem energia elétrica (2,48% do total) e a RGE Sul com 72 mil pontos sem energia elétrica (2,4% do total de clientes) na tarde deste sábado (20).

Segundo a Agergs, 1,7 milhão de pessoas chegaram a ficar sem energia elétrica no pico dos estragos causados pela chuva, no dia 17 de janeiro.

Falta de energia também está afetando o abastecimento de água na cidade de Porto Alegre. O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto) diz que sem fornecimento de energia, eles não conseguem bombear água para 8 Ebats (Estações de Bombeamento de Água) nem fazer funcionar a ETA (Estação de Tratamento de Água) Moinhos de Vento. Órgão fala em 18 bairros afetados com fornecimento.

O Dmae informa que a Estação de Tratamento de Água - ETA Moinhos de Vento voltou a ficar sem energia elétrica, podendo afetar o abastecimento de 18 bairros. Ainda há 8 Ebats com problemas de falta de energia. -- Dmae POA (@dmaepoa) January 20, 2024

Para reduzir o impacto da falta de água, o Dmae tem usado carros-pipa para fornecer água em alguns bairros.

Órgão espera que até domingo tudo esteja normalizado. Pode ser que volte antes, dependendo da rapidez da volta do fornecimento de energia elétrica.