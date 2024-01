Chuva em SP: Capital deixa estado de atenção para alagamento após chuvas

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo deixou o estado de atenção para alagamentos na noite deste sábado (20), após chuvas de diferentes intensidades atingirem o município.

O que aconteceu

Toda a capital ficou em estado de atenção para alagamentos até 19h50. Houve chuva generalizada na cidade. As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), órgão da prefeitura.

Em seguida, as chuvas fortes deram lugar a precipitações mais leves e garoa.

Durante o dia, houve 26 ocorrências de queda de árvores. Os dados são referentes à cidade e Grande São Paulo até às 17h57.

De acordo com os Bombeiros, a chuva está se deslocando para o litoral norte no início desta noite e a região passou a ser monitorada. A chuva deve se estender pela madrugada, informou o capitão Farina ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

Preocupação com o litoral norte é muito grande.

Defesa Civil

Quatro mortes no estado

Três pessoas morreram devido às fortes chuvas nas últimas 24 horas. Uma mulher de 74 anos morreu nesta madrugada em Sorocaba, presa em carro arrastado em decorrência das chuvas. Outras duas mulheres, mãe e filha de 70 anos e 35 anos, morreram ontem à tarde em Limeira. Elas teriam tentado segurar o carro, mas acabaram presas embaixo do veículo e depois arrastadas pela força da chuva.

Queda de raio matou uma mulher de 60 anos em Praia Grande e feriu outras sete pessoas. A mulher, de 60 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e morreu. Outras três pessoas da família dela foram gravemente atingidas. Os demais feridos estão internados com quadro de saúde estável.

Sorocaba decretou estado de calamidade. A medida, tomada neste sábado (20), ocorre em razão dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade durante a madrugada.

Domingo terá tempo instável

Propagação da frente fria no litoral paulista manterá tempo instável. A previsão aponta para chuvas alternadas com momentos de melhoria ao longo do dia. O deslocamento dos ventos irá ajudar a diminuir a temperatura, amenizando o calor nos últimos dias. A expectativa é que os termômetros variem entre 20ºC e 23ºC de máxima.

Frente fria se afastará do litoral na segunda-feira (22). Apesar disso, os ventos úmidos do oceano ainda provocarão muita nebulosidade e chuviscos, inclusive na madrugada. Ao longo do dia, o sol aparecerá entre nuvens, aumentando a temperatura. A mínima será de 19ºC enquanto a máxima deve alcançar os 25ºC.