Bombardeio atribuído a Israel mata quatro conselheiros militares do Irã em Damasco

Um ataque atribuído a Israel matou neste sábado (20) em Damasco o chefe do Serviço de Inteligência dos Guardiões da Revolução na Síria, seu adjunto e dois outros integrantes destas forças afiliadas ao regime de Teerã. Segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), o bombardeio visou um prédio onde era realizada uma reunião de líderes próximos ao Irã.

O imóvel visado no ataque, um prédio de quatro andares, foi destruído. O edifício fica no bairro de Mazzé, onde vivem integrantes dos Guardiões da Revolução e membros de facções palestinas pró-Irã, segundo o OSDH. A região também abriga escritórios das Nações Unidas, embaixadas e restaurantes.

Após o bombardeio, os escombros do prédio foram cercados pelas forças de segurança sírias, segundo um correspondente da AFP no local. Ambulâncias, bombeiros e equipes do Crescente Vermelho foram enviados à área. Membros da Defesa Civil vasculham o local em busca de possíveis sobreviventes.

"Ouvi uma explosão e vi uma grande nuvem de fumaça", disse um dos moradores do bairro à AFP. "O barulho foi como a explosão de um míssil", reiterou.

Temor que guerra se espalhe

A agência de notícias iraniana Mehr atribuiu o bombardeio ao "regime sionista". Segundo os Guardiões da Revolução, exército ideológico do Irã, as vítimas são quatro conselheiros militares do grupo.

Em Damasco, a agência oficial síria Sana também noticiou o ataque contra um prédio do bairro Mazzé, acusando Israel, mas sem dar maiores precisões. "Eles [Israel] visaram certamente os chefes desses grupos, indicou o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

O bombardeio ocorre em um momento em que aumentam os temores que a guerra entre Israel e o grupo Hamas se espalhe pelo Oriente Médio, principalmente ao Irã, inimigo histórico de Tel Aviv. No entanto, o exército israelense não reivindicou o ataque, afirmando a agências internacionais que "não comenta notícias vindas de mídias estrangeiras".

Ataques israelenses na Síria

Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel realizou centenas de operações aéreas no território sírio vizinho, visando principalmente forças apoiadas pelo Irã e pelo grupo Hezbollah libanês, aliados do regime sírio, bem como pelo exército de Damasco.

As Forças Armadas israelenses intensificaram essa ofensiva nos últimos meses, no início da nova fase da guerra contra o Hamas - um aliado importante do Hezbollah. Embora raramente reivindique suas operações na Síria, Tel Aviv afirmou que não permitirá que Teerã expanda sua presença no país vizinho.

