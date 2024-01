Ataque atribuído a Israel em Damasco mata iranianos

BEIRUTE, 20 JAN (ANSA) - Um ataque atribuído a Israel contra um prédio residencial em Damasco, capital da Síria, deixou pelo menos 10 pessoas mortas neste sábado (20), incluindo cinco membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica do Irã.

O balanço de 10 vítimas foi fornecido pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos à agência AFP, enquanto os Pásdárán confirmaram a perda de cinco integrantes através de uma nota oficial.

De acordo com a ONG, que tem sede no Reino Unido e dispõe de uma rede de informantes na Síria, o edifício de quatro andares abrigava uma reunião de "líderes alinhados" com Teerã.

"Seguramente miraram membros de alto escalão [do Exército dos Guardiães]", disse o diretor do observatório, Rami Abdel Rahman.

O jornal israelense Haaretz afirmou que dois conselheiros veteranos da Guarda Revolucionária iraniana estão entre os mortos, enquanto a imprensa de Teerã publicou que o chefe da inteligência dos Pásdárán na Síria e seu vice morreram no ataque.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou Israel pelo bombardeio e disse que o país persa "se reserva o direito de responder ao terrorismo organizado" na hora e local apropriados.

Em dezembro passado, um ataque israelense já havia matado um general iraniano na Síria.

O Irã é aliado do grupo fundamentalista palestino Hamas e financiador do Hezbollah, movimento libanês que trocou diversas agressões com Israel desde o início da atual guerra no Oriente Médio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.