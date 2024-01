Abandonada, cadela de seis patas é operada para remoção de membros extra

Uma cadela de seis pernas, que tinha sido abandonada, foi operada com sucesso no Reino Unido após nascer com múltiplos membros extra.

O que aconteceu

Chamada de Ariel, a cadela é um cocker spaniel inglês e foi achada no estacionamento de um mercado em Pembroke, em Gales (Reino Unido), em setembro do ano passado. Ela nasceu com múltiplos defeitos de nascença, como duas vulvas e seis patas. Ela tem uma espécie de "quinta perna" com duas patas.

Ela recebeu o nome da princesa Ariel, da Disney, pelo fato de seus membros extra lembrarem a cauda da sereia.

Ariel foi levada até o abrigo de animais Greenacres Rescue e ficou sob os cuidados de uma família adotiva.

Cadela Ariel nasceu com 6 patas e duas vulvas em foto de dezembro de 2023, antes da operação Imagem: Reprodução/Facebook/Greenacres Rescue

A operação foi um sucesso e imagens da Ariel se recuperando foram postadas na sexta-feira (19) tanto pela Grenacres Rescue como pelo hospital veterinário de Bristol, que realizou o procedimento durante a semana.

Membros extra da Ariel foram removidos. Felizmente, ter as imagens de tomografia computacional nos fez perceber que não havia nada de inesperado. Embora não tenha sido uma amputação regular, foi uma operação tranquila. Porta-voz do hospital veterinário de Bristol

A cadela está em observação após a cirurgia e pode ser ainda liberada para voltar à sua família adotiva neste fim de semana. De acordo com Mikey Lawlor, fundador da Greenacres Rescue, em entrevista à BBC, Ariel deve ainda ser submetida à fisioterapia e após se recuperar completamente, acharão um lar permanente para ela.

*Com agências internacionais