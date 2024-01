Adolescentes morrem atropeladas ao tentar atravessar Anel Rodoviário em BH

Do UOL, em São Paulo

Duas adolescentes morreram após um atropelamento em Belo Horizonte.

O que aconteceu

As garotas, de 15 e 16 anos, atravessavam a pista do Anel Rodoviário no bairro Dom Silvério. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (19).

O condutor do veículo, de 46 anos, disse à polícia que as duas "apareceram repentinamente" na mureta da pista. Segundo ele, não foi possível frear a tempo.

O teste do bafômetro do motorista deu negativo. Ele acionou o socorro.

A adolescente de 15 anos morreu no local. Já a jovem de 16 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu a caminho do Hospital João XXIII. Ela teve trauma cranioencefálico grave e uma laceração na perna.

Perícia foi acionada e o caso foi encaminhado à Delegacia de Trânsito da Polícia Civil. O acidente foi registrado a 250 metros de uma passarela, segundo a PM. A Polícia Civil informou que investiga o caso.