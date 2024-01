Barato e eficiente: por que esse desodorante de menos de R$ 10 faz sucesso?

Com o preço dos itens de saúde e cuidados pessoais pesando no bolso do brasileiro, nada como encontrar novas opções boas e baratas para experimentar. É o caso do desodorante antiperspirante em creme da marca Herbíssimo, que se tornou favorito nas redes sociais.

Disponível em variedades para todos os gostos - Neutro, Fresh, Action, BioProtect etc. -, o produto vem recebendo elogios pelo preço - sai por menos de R$ 10 na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL - e por sua capacidade de conter o suor. A seguir, contamos o que o desodorante antiperspirante em creme Herbíssimo tem de bom e o que dizem as pessoas que compraram.

O que ele tem de bom?

Possui ação antiperspirante, ou seja, combate o odor e controla a transpiração, reduzindo a umidade excessiva, de acordo com o fabricante;

Promete proteger por até 48 horas;

Com fórmula Hidra+, com glicerina vegetal e óleo de girassol, seu objetivo é hidratar por até 24 horas;

Dermatologicamente testado, não contém álcool etílico e corantes que causam irritações;

Certificado Peta!: não é testado em animais e não contém ingredientes de origem animal;

Exclusividade da linha BioProtect: contém óleos essenciais encapsulados que se rompem apenas com a transpiração, liberando aos poucos os ativos que impedem a proliferação de bactérias e mau cheiro.

O que diz quem comprou

Na Amazon, parceira do UOL, os diferentes itens da linha de desodorantes em creme antiperspirantes, da marca Herbíssimo, receberam entre 4,5 e 4,7 estrelas (de um total de 5 possíveis). Veja abaixo o que diz quem comprou:

Poderoso. Super bem embalado, não possui cheiro e protege muito bem. Fácil de aplicar, percebi que é bem hidratante e não mancha as roupas. Aprovado, agora só uso esse.

Carol

Dá na cara de muito desodorante caro por aí. Segura bem o dia todo e sinto que hidrata a axila.

Lúthien

Esse produto me surpreendeu muito! Nunca usei desodorante em creme, e não esperava muito desse pelo preço, mas ele funcionou super bem! Usei por quase 24h seguidas, num dia bastante quente e ele resistiu muito bem, não senti nenhum cheiro desagradável. Ao contrário de outros antitranspirantes que já usei, ele não deixa axila ressecada. Tem uma fragrância bem sutil, que desaparece depois de alguns minutos. Ótimo produto e excelente custo.

Lorena

Adorei a experiência com esse desodorante. Moro em uma região úmida, tinha o receio de ficar 'melequento' por ser um creme. Fiquei surpresa, por ficar sequinho rapidamente, com uma ótima sensação de hidratação, cheiro suave e agradável. Não manchou minhas roupas, diferentes de outros desodorantes que já usei. Simplesmente será meu desodorante a partir de agora.

Paula

Desodorante com excelente efeito clareador e deixa as axilas secas e macias. Ele é maravilhoso, um excelente custo-benefício! Super recomendo para axilas sensíveis e que transpiram bastante como as minhas.

Ana Claúdia

Eu suo muito, já testei inúmeros desodorantes ao longo da vida e posso afirmar com propriedade que o Herbíssimo em pastinha é o melhor de todos. A ideia dele não é parar de suar, é apenas não dar odor. E isso ele cumpre muitíssimo bem. Desodorante antitranspirante não existe para quem sua muito, inclusive não recomendo a compra daqueles antitranspirantes de pasta de outras marcas, mancha todas as roupas e fica uma textura horrível no tecido. E além disso eles custam o olho da cara. Se você sua muito e tem problemas com odor, compre os desodorantes dessa marca.

Pedro

Principais reclamações

As críticas variam de acordo com os diferentes tipos do desodorante, mas, em geral, dizem respeito à falta de eficácia dos produtos. Há também quem reclame de algumas fragrâncias e do aparecimento de manchas nas axilas. Confira a seguir os principais pontos negativos citados por quem comprou:

Gente, o produto é bom se você busca por algo para te deixar cheiroso por mais tempo, MAS ele NÃO controla o suor. Para quem sua muito, como eu, esse produto NÃO funciona. É mais uma moda mesmo kk deve ser bom para pessoas que suam pouco. Se você quer um produto cheiroso, com bom preço e que o cheiro dura por muito tempo, então pode comprar. Se você procura um anti transpirante pois sua muito, não compre. Procure outros produtos.

Sah

Vi tantas propagandas desse produto e resolvi comprar. Ele manchou minhas axilas!

Raquel

Achei que não segura por muito tempo não. Não compraria novamente.

Cliente Kindle

Não gostei. Não tem cheiro de Lavanda e como desodorante é fraco.

Cliente Kindle

