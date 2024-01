Wall St cai após dados fortes de vendas no varejo

Por Johann M Cherian e Ankika Biswas

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quarta-feira, com as megacaps sendo atingidas pelo aumento dos rendimentos dos Treasuries, depois que um aumento maior do que o esperado nas vendas no varejo dos Estados Unidos em dezembro atenuou as esperanças de cortes antecipados nos juros pelo Federal Reserve este ano.

O índice de referência S&P 500 caiu para uma mínima em mais de uma semana, enquanto o índice Dow recuou para o menor patamar em quase um mês.

Ações de megacapitalização, incluindo Apple, Alphabet, Amazon.com e Meta, perdiam entre 1,3% e 2,2%, enquanto o rendimento do Treasury de dez anos subiu para mais de 4%.

O setor de tecnologia da informação era o mais atingido, com queda de 1,4%, em meio a um declínio geral nos 11 setores do S&P 500.

Dados desta quarta mostraram que houve aumento maior do que o esperado nas vendas no varejo dos EUA, mantendo a economia em uma base sólida.

As expectativas dos investidores de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed em março caíram para 55%, de cerca de 60% antes da divulgação dos dados.

"Após os dados das vendas no varejo, os investidores estão preocupados com a possibilidade de o Fed reduzir as taxas em março, atrasando assim o primeiro corte", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, em Nova York.

O Dow Jones Industrial Average subia 4,87 pontos, ou 0,01%, a 37.365,99 pontos. O S&P 500 tinha queda de 22,11 pontos, ou 0,46%, a 4.743,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 131,61 pontos, ou 0,88%, a 14.812,74 pontos.

