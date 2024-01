Wall St abre em baixa após força no varejo frustrar esperanças de cortes de juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam na abertura desta quarta-feira, com os investidores reduzindo as esperanças de um início antecipado dos cortes nas taxas de juros, depois que dados mostraram que as vendas no varejo em dezembro nos Estados Unidos superaram as expectativas.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,21%, na abertura, para 37.281,86 pontos. O S&P 500 tinha baixa de 0,56%, para 4.739,13 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,87%, para 14.814,77 pontos.

(Por Johann M Cherian)