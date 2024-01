Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA sobe 21,5% na semana

São Paulo, 17 - Os volumes de soja inspecionados em portos dos Estados Unidos aumentaram na semana encerrada em 11 de janeiro. Os de milho e de trigo diminuíram. Os dados foram publicados pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.

O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos subiu 21,5% na semana, para 1,26 milhão de toneladas. Já o volume de milho foi de 875.621 toneladas, queda de 19,8% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, diminuiu 53,3%, para 234.205 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2023 para o trigo e em 1º de setembro de 2023 para o milho e a soja.