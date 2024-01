Mochila escolar a partir de R$ 44; listamos 13 opções que estão em oferta

Os preparativos para a volta às aulas já estão a todo vapor, e um item se destaca na lista de material: a mochila escolar. Encontrar o modelo ideal para o seu filho (ou para você mesmo) pode ser uma missão trabalhosa - para aguentar durante todo o ano letivo, ela precisa ser resistente, fácil de lavar, confortável e, é claro, estar na moda.

Para ajudar você a economizar tempo nessa busca, o Guia de Compras UOL preparou uma seleção de 13 mochilas escolares para todos os gostos, idades, necessidades e bolsos, com preços entre R$ 44 e R$ 320. Confira:

De poliéster, material de fácil limpeza;

Fechamento em zíper;

Compartimento externo para itens menores;

Com alça de mão e alça para carregar nas costas.

Feita em poliéster;

Com detalhes em pelúcia;

Bolso frontal para objetos menores e dois bolsos laterais de tela;

Tem alça de mão e para as costas.

Feitas em poliéster;

Bolsos interno, frontal e laterais;

Com alças duplas de mão e alças para carregar nas costas;

Estilo casual;

Modelos unissex.

Com compartimento acolchoado para notebooks de até 15,6";

Espaço extra para revistas, bloco de notas e acessórios para notebook;

Bolsos separados e de acesso rápido para dispositivos móveis, cartões de visita e outras ferramentas diárias;

separados e acesso rápido para dispositivos móveis, cartões de visita e outras ferramentas diárias; De poliéster, é resistente à umidade.

Compartimento principal com zíper duplo para facilitar abertura;

Bolso antifurto com zíper na parte das costas;

Com estojo incluso;

Resistente à água.

Com forro de nylon e fechamento em zíper;

Costuras reforçadas para maior durabilidade;

Compartimento principal para até 6 cadernos;

Bolso frontal para itens menores.

Produtos feitos em poliéster, com detalhes decorativos de pelúcia;

Mochila escolar com compartimento principal com fechamento em zíper de metal, bolso frontal e espaços laterais de rendinha com elástico;

Lancheira com compartimento térmico.

Com 3 compartimentos com zíper, espaço interno para notebook ou outros objetos e 2 bolsos laterais;

Rodinhas resistentes em gel;

Puxador de alumínio com altura regulável;

Resistente a água, suporta até 20 minutos de chuvas leves.

Produzidas em poliéster e decoradas com pelúcia;

Mochila escolar com compartimento principal com zíper de metal, puxador, bolsos laterais e frontal;

Lancheira com compartimento térmico.

Produzida em poliéster;

Com alças para as costas acolchoadas;

Estilo colorblock com cores diversas.

Mochila: bolso principal com divisória interna, bolso intermediário, bolso frontal e bolsos laterais, além de alças acolchoadas e ajustáveis;

Lancheira: parte interna com tecido térmico;

Estojo amplo, medindo 27 centímetros x 23 centímetros x 14 centímetros.

Produzida com poliéster 600 fios (em parte reciclado);

Com compartimento principal largo;

Bolso lateral em mesh para carregar garrafa d'água;

Tem alças retas e acolchoadas.

Reforçada, tem alça com cabo de aço e fecho de engate;

É confortável, com almofadado na parte traseira e alças ergonômicas;

Tem bolsos laterais telados, bolso organizador e compartimento para Notebook.

