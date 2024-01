Um dia no mundo de Trump: tribunal de manhã, campanha à noite

Por James Oliphant e Gram Slattery

ATKINSON, New Hampshire (Reuters) - A agenda de Donald Trump nesta quarta-feira resumiu a natureza sem precedentes da eleição deste ano: passar o dia no tribunal enfrentando um caso de difamação e a noite em um comício com apoiadores, tentando tornar-se o próximo presidente dos Estados Unidos.

É assim que o ex-presidente, favorito à indicação do Partido Republicano para a eleição presidencial de 2024 e um dos réus mais famosos do mundo, escolheu dividir seu tempo nesta semana, enquanto busca o retorno à política.

Trump não era obrigado a estar em um tribunal federal de Manhattan, onde o juiz alertou que ele seria expulso se perturbasse o andamento da sessão. Suas aparições no caso civil são inteiramente voluntárias.

De lá, ele planejava passar a noite desta quarta-feira em campanha em New Hampshire, às vésperas das primárias do Partido Republicano no Estado, na próxima semana.

É uma estratégia incomum para uma situação extraordinária: um importante candidato presidencial tentando vencer a Casa Branca ao mesmo tempo em que encara uma série de acusações criminais nos âmbitos federal e estadual, além de julgamentos civis por difamação e fraude.

Mas Trump e sua campanha estão bem cientes da publicidade e simpatia que suas idas ao tribunal podem gerar em sua fiel base de apoiadores enquanto ele tenta desviar os desafios dos adversários republicanos Nikki Haley e Ron DeSantis.

"Ninguém mais aguentaria essa merda", disse Trump a centenas de pessoas que fizeram fila na neve do lado de fora de um clube de campo em Atkinson, New Hampshire, na noite da última terça-feira, para vê-lo.

O público explodiu em prolongado aplauso.

Trump é alvo de dezenas de acusações federais e estaduais relacionadas às tentativas de reverter a eleição de 2020, além de um processo federal pela maneira como lidou com documentos secretos. Ele negou irregularidades e se declarou inocente das acusações criminais, argumentando que os casos têm motivação política. O Departamento de Justiça disse que age sem viés político.

O caso federal na agenda de Trump desta semana é um processo civil, a fase de indenização do julgamento de difamação da escritora E. Jean Carroll, que acusa Trump de destruir sua reputação e pede o pagamento de milhões de dólares em indenizações por negar, em 2019, que a estuprou quase um quarto de século atrás.

No comício em Atkinson, Trump reclamou dos compromissos duplos.

"Ninguém nunca teve que fazer isso antes", disse. "Essas pessoas são vergonhosas."

(Reportagem de James Oliphant em Atkinson, New Hampshire, e Gram Slattery em Portsmouth, New Hampshire)