Trump gera temores de isolacionismo em aliados dos EUA e norte-americanos voltam-se para questões internas

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - À medida que Donald Trump fortalece sua liderança na corrida pela indicação do Partido Republicano para a candidatura à Presidência dos Estados Unidos, alguns aliados dos EUA estão preocupados com uma virada norte-americana em direção ao isolacionismo, uma mudança que refletiria um eleitorado amplamente focado em questões domésticas.

Isso foi demonstrado nas pesquisas em Iowa, onde Trump obteve uma vitória esmagadora na segunda-feira, com a política externa sendo a principal questão para apenas um em cada 10 participantes do caucus (assembleia de eleitores) do Estado, de acordo com uma pesquisa da Edison Research.

Isso se compara a quatro em cada dez que disseram que a economia era o número 1 e três em cada dez que apontaram a imigração.

As pesquisas nacionais apresentam um quadro semelhante. Quando os norte-americanos citaram questões envolvendo estrangeiros como o principal problema do país, na maioria das vezes eles se referiram à imigração e não a conflitos externos, segundo pesquisas Reuters/Ipsos realizadas na última década.

Em uma pesquisa Reuters/Ipsos de dezembro, 6% dos entrevistados em todo o país disseram que a guerra e os conflitos externos eram o problema mais urgente dos EUA, em comparação com 11% que citaram a imigração e 19% que apontaram a economia. Dez por cento citaram o crime.

Embora as preocupações domésticas tenham dominado a política dos EUA por muito tempo, o isolacionismo cresceu nos últimos anos -- especialmente dentro do Partido Republicano -- à medida que Trump e outros líderes criticaram a ajuda dos EUA para ajudar a Ucrânia a combater a invasão russa de 2022, enquanto Trump advertiu que os EUA poderiam se envolver em uma guerra mundial.

Diplomatas estrangeiros em Washington estão se esforçando para avaliar os planos externos do ex-presidente, com assessores de Trump dizendo que ele cortaria o apoio à defesa da Europa, reduziria ainda mais os laços econômicos com a China e voltaria a usar as tarifas comerciais como uma ferramenta fundamental de sua política externa.

Eles também expressaram preocupação com a oposição dos republicanos do Congresso à solicitação do presidente democrata Joe Biden de mais fundos para a Ucrânia, para Israel em seu conflito com o Hamas e para Taiwan, que enfrenta uma China mais assertiva. A Câmara dos Deputados dos EUA, controlada pelos republicanos, aprovou em novembro um pacote de ajuda a Israel que compensaria esses gastos com cortes na agência federal de arrecadação de impostos, uma ideia que o Senado, de maioria democrata, rejeitou.

"Trump tem sido fundamental para levantar questões sobre nossas alianças e nosso envolvimento no mundo, que eram tidas como certas", disse Dina Smeltz, especialista em opinião pública do Chicago Council on Global Affairs.

Uma pesquisa do Chicago Council em setembro revelou que 53% dos republicanos achavam que os EUA deveriam "ficar fora dos assuntos mundiais", a primeira vez que uma maioria de qualquer partido apoiou essa postura isolacionista nas pesquisas do conselho desde 1974.

CETICISMO EM RELAÇÃO À OTAN

Se for eleito para um segundo mandato após seu período na Presidência de 2017 a 2021, espera-se que Trump instale pessoas leais a ele em posições-chave no Pentágono, no Departamento de Estado e na CIA, permitindo-lhe mais liberdade para adotar políticas isolacionistas.

Thierry Breton, um comissário francês responsável pelo mercado interno da União Europeia, disse no início deste mês que, em 2020, o então presidente Trump disse às principais autoridades europeias que os Estados Unidos nunca ajudariam a Europa se ela fosse atacada e que Washington se retiraria da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), formada com os países europeus e o Canadá.

Não são apenas os legisladores republicanos que estão céticos com relação à ajuda aos aliados. Os republicanos entrevistados em uma pesquisa Reuters/Ipsos de janeiro mostraram uma opinião semelhante, com um em cada três apoiando o envio de armas para a Ucrânia, e apenas um em cada cinco sendo a favor do fornecimento de tanto de armas quanto de dinheiro à Ucrânia.

Quase metade dos republicanos apoiou o envio de armas para Israel. O nível de apoio foi um pouco menor tanto para dinheiro quanto para armas.

Algumas das pessoas mais próximas aos Estados Unidos também expressaram preocupação com a perspectiva de outro mandato de Trump, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, dizendo na terça-feira: "Não foi fácil da primeira vez e, se houver uma segunda vez, também não será fácil."

(Reportagem de Jason Lange; Reportagem adicional de Simon Lewis)