Tesla reduz valor do Model Y na Europa após cortes de preços na China

(Reuters) - A Tesla reduziu os preços dos seus carros Model Y em toda a Europa, incluindo na Alemanha, uma semana após a empresa ter cortado os preços na China diante de uma demanda incerta por veículos elétricos.

Os cortes, assim como a redução do preço-alvo para o papel da montadora por UBS e Wells Fargo, fizeram com que as ações da Tesla caíssem quase 3%, somando-se ao que tem sido um começo ruim para as ações em 2024.

As rivais listadas na Alemanha Mercedes Benz, Volkswagen e Bayerische Motoren Werke caíram entre 2,3% e 3,3%. Nos Estados Unidos, a Ford e a General Motors recuavam 2% e 1,1%, respectivamente.

A Tesla reduziu os preços na Alemanha para o seu Model Y Long Range e Model Y Performance em 5.000 euros, para 49.990 euros e 55.990 euros, respectivamente, representando um desconto de 9% e 8,1% em comparação com os preços anteriores.

A Tesla também reduziu o preço dos modelos de tração traseira do Model Y em 4,2%, segundo dados no site da Tesla.

Houve ainda reduções de preços na França, Dinamarca e em outros países europeus.

Embora nenhuma razão tenha sido dada para a mudança, a demanda por veículos elétricos tem diminuído, conforme a dedução nos subsídios estatais e os elevados custos dos empréstimos levam compradores a repensarem compras significativas.

Em 2023, a Tesla perdeu seu título de maior vendedora de veículos elétricos na Alemanha para a Volkswagen, que conquistou 13,5% do mercado, em comparação com os 12,1% da Tesla.

