Mulher tenta roubar micro-ônibus, bate em táxi e é presa em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Uma mulher foi presa após tomar a direção de um micro-ônibus e bater em táxis estacionados na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Mulher tinha sinais de embriaguez. Ela tomou o volante quando o motorista desceu do veículo para entregar um relatório.

Ela conduziu o micro-ônibus por poucos metros, bateu em um táxi estacionado e a força da batida atingiu outros três que estavam parados em fila. O acidente ocorreu na frente da estação Guaianases da CPTM, em um veículo da linha 027/10 CPTM Guaianases - Shopping Aricanduva, na noite de ontem.

Vídeos gravados após a colisão mostram pelo menos dois passageiros dentro do micro-ônibus no momento do acidente. Ninguém ficou ferido.

Mulher foi presa em flagrante por embriaguez ao volante, dirigir sem permissão ou habilitação e tentativa de furto de veículo. Não há informações sobre a defesa da mulher no sistema do TJSP até o momento. O órgão informou ao UOL que ela não tinha passado por audiência de custódia até a manhã de hoje.